اختصاص يك ميليون و 200 هزار دلار براي تجهيز آزمايشگاه هاي دانشگاهي لرستان / تاسيس دانشگاه پيام نور در شهرستان ‌هاي "ازنا" و "دورود"

به گزارش خبرنگار مهر، هيئت وزيران در هفتمين جلسه استاني در استانداري لرستان در خرم‌ آباد تشكيل شد، بيش از 70 بند مصوبه براي تسريع در پيشرفت و توسعه اين استان و رفع محروميت ‌هاي آن و تسهيل خدمت رساني به مردم به تصويب رساند.

يك ميليون و 200هزار دلار براي تجهيز آزمايشگاه ها و كتابخانه ‌هاي دانشگاه هاي تحت پوشش وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در سطح استان لرستان اختصاص يافت.

همچنين 10 ميليارد ريال اعتبار براي كمك به تسريع در امور عمراني دانشگاه لرستان از محل اعتبارات عمراني نهاد رياست جمهوري تخصيص يافت.

تاسيس واحدهاي دانشگاه پيام نور در شهرستان ‌هاي "ازنا" و "دورود" با همكاري استانداري لرستان و دانشگاه پيام نور مورد تصويب هيئت دولت قرار گرفت.