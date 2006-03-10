مجلس دوماي روسيه اعلام كرد با دقت پي گير موضوع هسته اي ايران است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ريا نووستي، مجلس دوما از پيشنهاد "آلكسي ميتروفانوف" نماينده فراكسيون حزب" ليبرال دموكرات روسيه" مبني بر اين كه در يكي از جلسات آينده مجلس از "سرگئي لاوروف" دعوت و از وي سئوال شود: در صورتي كه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد مسئله تحريم عليه ايران مطرح شود، آيا روسيه از حق "وتو" استفاده خواهد كرد؟"، حمايت نكرد.

ميتروفانوف گفت:" براي ما روشن است كه آمريكايي ها اين مسئله را مطرح مي كنند و شوراي امنيت نيز اين مسئله را مورد بررسي قرار خواهد داد و ما مي خواهيم بدانيم كه آيا روسيه از حق "وتو"ي خود براي ممانعت از هر گونه تلاشي براي اعمال تحريمها استفاده خواهد كرد و يا خير".

وي خاطرنشان كرد كه نبايد در حل مسئله هسته اي ايران تعلل كرد چرا كه "اوضاع رو به وخامت گذاشته و در هر زمان امكان وقوع جنگي بزرگ در نزديكي مرزهاي روسيه را بايد شاهد باشيم".

"كنستانتين كاساچف" رييس كميته اموربين الملل مجلس دوما نيز درپاسخ گفت مجلس دوما با دقت كامل پي گير اوضاع پيرامون ايران است .

وي همچنين گفت كه لاوروف روز 6 آوريل براي ديدار با هماهنگ كنندگان گروه روابط با پارلمان هاي خارجي به مجلس دوما خواهد آمد و درهمين حين اولگ ماروزوف معاون رئيس مجلس نيز به ميتروفانوف گفت: "در آن زمان شما مي توانيد از وزير امور خارجه سئوال خود را بپرسيد".

در همين راستا لاوروف امروز از تمام طرف ها خواسته است تا با گفتگو راه حلي ديپلماتيك را براي حل موضوع هسته اي ايران پيدا كنند.