به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی ربیعی در نخستین روز سال جدید میلادی در دیدار با سالمندان مسیحی مرکز «سوسه مایریک» در تهران افزود: به نمایندگی از دولت تدبیر و امید، سال نو میلادی را به همه هموطنان مسیحی به ویژه سالمندان این مرکز تبریک می گویم.

وی اظهار کرد: هموطنان مسیحی ایرانی در پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و همچنین جنگ هشت ساله نقش ارزنده ای را برعهده داشتند. مسلمانان و مسیحیان ایرانی در فراز و نشیب تاریخ کشور در کنار یکدیگر بوده‌اند.

ربیعی به نقش ارزنده سالمندان در کشور نیز اشاره کرد و گفت: عیدهای مختلف، بهانه‌ای است که بیشتر در کنار سالمندان باشیم زیرا همواره با تکیه بر شانه‌های آنان توانستیم رشد کنیم و امروز وظیفه داریم یار آنها باشیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به زنان توانمندی که در این مرکز نگهداری می شوند، گفت: بسیاری از آنها در نقش آموزگار مسئولیت‌های اجتماعی مهمی را برعهده داشتند و حق بزرگی بر گردن ما دارند.

ربیعی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: جامعه ایران رو به سالمندی می رود و پنجره جمعیتی به سوی سالمندی است.

وی ادامه داد: جامعه ایران باید اخلاق چگونگی زیست با سالمند را بیاموزد و در این زمینه بیشتر کار کنیم.

ربیعی با یادآوری اینکه سند سالمندی در حال تدوین است، گفت: دولت تدبیر و امید توجه دارد تا از تجارب سالمندان در زمینه های مختلف اجتماعی یاری بگیرد؛ سالمندان دارای تجارب ارزشمندی هستند که می توانند در حرکت اجتماعی برای نسل جوان نقش مهمی را برعهده بگیرند.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ربیعی همچنین در این بازدید، با سالمندان به گفت وگو نشست و هدیه‌هایی به آنها اهداء کرد.

در این بازدید «انوشیروان محسنی بندپی» رئیس سازمان بهزیستی وزیر کار را همراهی می کرد.

در حاشیه این دیدار خانم هراچیک صادقی، رابط انجمن خیریه بانوان ارامنه تهران نیز گفت: ۱۴ سالمند در این مرکز نگهداری می شوند که در عیدهای مختلف، ارامنه در کنار این سالمندان جشن می گیرند.

وی افزود: انجمن خیریه بانوان ارامنه تهران، بخشی از هزینه های نگهداری سالمندان را برعهده دارد.