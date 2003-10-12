حاج بابايي در گفتگو با مهر : انتخابات پر شوري خواهيم داشت

وي درگفتگو با خبرنگارسياسي مهرافزود: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و دولت بايد نسبت به تلاش مردم براي مطالبات خود واقف و آن را به رسميت بشناسند و ازاينكه مردم خواهان پاسخگويي نمايندگان مجلس و دولت نسبت به وظايف و اقدامات انجام شده هستند نبايد موضع گيري كنند.

حاج بابايي تصريح كرد: شوراي نگهبان و وزارت كشورواحزاب و گروههاي سياسي با تدبيرواقداماتي به دوراز تنش، زمينه حضور ملت را در انتخابات فراهم و ازايجاد ياس و نااميدي درمردم پرهيز كنند كه بدترين مشكل براي يك نظام مردمي نبود پشتوانه مردمي است.

وي تاكيد كرد : بهترين شيوه براي جلب اعتماد مردم رفع مشكلات اقتصادي از جمله گراني، ايجاد اشتغال وايجاد امنيت است كه تاثيرات گسترده اي برجا خواهد گذاشت.

نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي درباره تبليغات رسانه هاي مخالف جمهوري اسلامي ايران درايجاد ياس و نااميدي در مردم گفت: تمام تلاش رسانه هاي غربي و به خصوص وابستگان به صهيونيست جهاني درطول 25 سال گذشته اين بوده است كه بين مردم به عنوان صاحبان اصلي نظام و خدمتگزاران اين ملت چالش و تفرقه اندازند. وي افزود: حضور گسترده مردم در سالهاي گذشته در صحنه هاي مختلف اين نكته را براي مخالفان نظام اسلامي روشن كرده است كه وجود مشكلات اقتصادي و يا تضاد فكري بين گروهها و احزاب سياسي به معناي پشت كردن مردم به نظام نيست بلكه مردم ، جمهوري اسلامي را به عنوان يك نظام مردمي پذيرفته و براي حفظ آن از هيچ اقدامي فرو گذارنيستند.

حاج بابايي تاكيد كرد : من به نوبه خود حضور مردم را درانتخابات هفتم بسيار چشم گير و گشترده مي بينم و اين نشانه اي از اعتماد بين مردم و خدمتگزاران آنان در تمام بخشهاي حاكميت است.

