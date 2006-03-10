استقبال فرانسه از گفتگوهاي گروه هاي سياسي لبنان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،"جان باتيست ماتي "سخنگوي وزارت خارجه فرانسه افزود : ما از شروع گفتگوهاي داخلي ميان گروههاي سياسي لبنان استقبال مي كنيم .

قرار است گفتگوهاي داخلي مقامات لبناني طي روزهاي آينده با مشاركت تمام گروههاي ذيربط از سرگرفته شود.

به گفته سخنگوي وزارت خارجه فرانسه، پاريس اميدوار است اين گفتگوها با روحي سازنده و باز كه درابتدا آغاز شد ادامه يابد به طوري زمينه را براي توافق درمورد مسائل اصلي مرتبط با مصالح ملي و درچارچوب احترام به قطعنامه هاي صادره شوراي امنيت فراهم سازد.

هفته گذشته گفتگوهاي داخلي لبنان به منظور حل اختلافات داخلي با حضور 14 شخصيت برجسته مسلمان، مسيحي، نمايندگان و روساي احزاب مختلف آغاز شد.



محور اين گفتگوها كه بنا به درخواست "نبيه بري" رئيس مجلس نمايندگان لبنان برگزار شد درسه موضوع قطعنامه 1559 شوراي امنيت، روابط بين لبنان و سوريه به علاوه تحقيق درمورد ترور رفيق حريري نخست وزيرسابق لبنان بود.

فرانسه كه بارها دخالتش در امور داخلي كشورهاي منطقه بويژه درلبنان ثابت شده است تلاش مي كند از اين طريق نفوذ خود را در كشورهاي منطقه بازگرداند.

پس از ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان ، فرانسه با همكاري آمريكا در شوراي امنيت قطعنامه هاي متعددي عليه لبنان و سوريه صادر كرد تا از اين طريق نفوذ خود را درلبنان برگرداند.