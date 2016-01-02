۱۲ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۵۶

با سخنرانی داوری اردکانی؛

همایش بزرگداشت ابن هیثم برگزار می‌شود

همایش بزرگداشت ابن هیثم، دانشمند بزرگ جهان اسلام تحت عنوان «جهان‌بینی نور» ۱۶ دی ماه در فرهنگستان علوم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سال جهانی نور همایش «جهان بینی نور» به بزرگداشت ابن هیثم، ‌دانمشند بزرگ جهان اسلام اختصاص یافته است.

در این همایش، ‌رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان به عنوان میزبان حضور خواهد داشت و جواد صالحی، دبیر همایش، حسین معصومی همدانی، یوسف ثبوتی، هادی ندیمی، حبیب تجلی، اساتید حکمت و فلسفه سخنرانی خواهند داشت.

آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، غلامحسین ابراهیمی‌دینانی، ‌چهره ماندگار فلسفه ایران و محمدحسین حلیمی سخنرانان بعد از ظهر همایش هستند.

