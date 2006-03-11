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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۳۶

استاندار مازندران در گفت و گو با مهر اعلام كرد :

مشكل انباشت زباله در مازندران حل شد/ كارخانه زباله سوزي مازندران خرداد ماه آينده راه اندازي مي شود

مشكل انباشت زباله در مازندران حل شد/ كارخانه زباله سوزي مازندران خرداد ماه آينده راه اندازي مي شود

شفقت استاندار مازندران از "راه اندازي كارخانه زباله سوزي" اين استان تا خرداد ماه آينده خبر داد و تاكيد كرد: مازندراني ها براي هميشه از مشكل انباشت زباله نجات مي يابند.

ابوطالب شفقت در گفت و گو با خبرنگار "مهر" با بيان اين مطلب اظهار داشت : كار ساخت اين كارخانه زباله سوزي با استفاده از مصالح پيش ساخته، از هفته گذشته در تهران آغاز شد و هفته آينده براي تركيب اجزاي ساخته شده و ساخت و ساز نهايي به استان مازندران متنقل مي شود.

وي خاطر نشان كرد كه "همزمان با آغاز كار ساخت اجزاي پيش ساخته كارخانه زباله سوزي مازندران ، كار آماده سازي زميني كه براي احداث آن در 10 كيلومتري شهر ساري (مركز استان) در نظر گرفته شده، آغاز شد و طبق برنامه اعلام شده، فعاليت كارخانه مذكور از خرداد ماه و يا نهايتا تير ماه سال آينده شروع مي شود.

 استاندار مازندران متذكر شد: اين كارخانه مورد تاييد وزارت كشور، سازمان محيط زيست و ساير ارگان هاي رسمي ذيربط است و بازيافت زباله در آن هيچگونه عوارض منفي در بر نخواهد داشت.

شفقت با اشاره به مشكلات مردم اين استان از انباشت زباله، اظهار داشت: ايجاد اين كارخانه در استان مي تواند به مشكل انباشت زباله و عوارض نا مطلوب ناشي از آن براي هميشه پايان دهد و همچنين نود درصد هزينه حمل و نقل زباله را كاهش دهد.

وي افزود: در حال حاضر براي جلوگيري از بروز مشكل انباشت زباله كه اين استان را با معضل مواجه كرده بود، مكاني را براي دفن زباله ها در منطقه چهاردانگه استان مازندران نظر گرفته ايم تا كارخانه مذكور ايجاد شود.

استاندار مازندران با تكذيب انتقال زباله هاي اين استان به استان هاي ديگر تصريح كرد: "زباله هاي استان مازندران با اطلاع مسئولان وزارت كشور در دوره كوتاه مدت و در جهت زمينه سازي براي اجراي يك پروژه بلند مدت در منطقه اي از همين استان دفن مي شود".

پيش از اين مردم شهر بابل و مدتي پيش نيز مردم شهر ساري به دليل فقدان فضاي مناسب و كافي براي دفن زباله هاي خود با مشكل مواجه شده بودند كه تذكرات نمايندگان اين شهرها در مجلس شوراي اسلامي به مسئولان اجرايي مربوطه را در پي داشت.

در ماه هاي اخير نيز نماينده ساري به نقل از وزير كشور از اختصاص 10 ميليارد تومان براي ساماندهي اين وضعيت و كمپوست زباله، خبر داده بود.

کد مطلب 301502

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