تهراني ها 7 ميليارد ريال به شور نيكوكاري كمك كردند

رئيس ستاد احسان و نيكوكاري اعلام كرد: بر اساس آخرين آمار ، مردم نيكوكار تهراني به مبلغ 7 ميليارد ريال كمك نقدي و غير نقدي به شور نيكوكاري داشته اند.