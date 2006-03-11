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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۱۵

تهراني ها 7 ميليارد ريال به شور نيكوكاري كمك كردند

تهراني ها 7 ميليارد ريال به شور نيكوكاري كمك كردند

رئيس ستاد احسان و نيكوكاري اعلام كرد: بر اساس آخرين آمار ، مردم نيكوكار تهراني به مبلغ 7 ميليارد ريال كمك نقدي و غير نقدي به شور نيكوكاري داشته اند.

منصور قمشه در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: هداياي غير نقدي پس از تفكيك در اولين فرصت به مناطق محروم ارسال خواهد شد.

وي در عين حال تصريح كرد: نتايج حاصل از آمار نهايي كمك هاي نقدي و غير نقدي ساير استان ها متعاقبا اعلام خواهد شد.

کد مطلب 301507

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