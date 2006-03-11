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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۱۱

به منظور خروج از بحران كنوني درعراق ؛

بارزاني رهبران عراق را به نشستي در كردستان دعوت كرد

رئيس حكومت محلي منطقه كردستان عراق براي برون رفت از بحران كنوني و توافق درباره تشكيل دولت عراق رهبران سياسي كشورش را به شركت در نشستي در كردستان فرا خواند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، "مسعود بارزاني" دربيانيه اي با اعلام اين مطلب افزود: مي توان گفت كه مذاكرات در بغداد به بحران رسيد درنتيجه براي برون رفت از اين بحران ما نياز به يك مكانيزم جديد داريم .

وي افزود : ما از رهبران سياسي عراق مي خواهيم به اين درخواست برادرانه پاسخ دهند هرچند كه ما اميدواريم براي خروج از اين بحران  ديدار رهبران در نزديكترين فرصت ممكن دركردستان انجام شود و اين براي همه ملت عراق خوب است.

بارزاني تصريح كرد : مسئوليت ملي و اخلاقي ما را واداشت تا بيش از پيش صريحا از فرزندان ملت دعوت كنيم وما تلاش مي كنيم تا اين حصار شكسته شود و راه جديد براي دستيابي به هدف مورد نظر يعني تشكيل دولت عراق از تمام طيف ها بازشود و براي ايجاد امنيت و خدمت رساني به فرزند ملت عراق تلاش شود.

وي با اشاره به اينكه همه طيف ها و قشرهاي ملت عراق بايد در تشكيل دولت مشاركت آتي مشاركت داشته باشند تاكيد كرد: از زمان پايان انتخابات پارلماني درنيمه دسامبر گذشته ما با تعدادي از رهبران سياسي تلاشهاي مستمري براي دستيابي هر چه سريعترجهت تشكيل دولت عراق بكارگرفتيم .

رئيس حكومت محلي منطقه كردستان عراق گفت  : ما براي مشاركت موثر در مذاكرات و توافق با تمام گروههاي سياسي به بغداد آمديم اما علي رغم تلاش هاي گسترده رهبران احزاب روند مذاكرات طولاني شد و به توافق درمورد تشكيل دولت واينكه چه كسي دولت را هدايت كند وبرنامه هاي آينده و توزيع مسئوليت ها نرسيد.

بارزاني ابراز عقيده كرد كه وقت كشي در روند مذاكرات منجربه نتايج خطرناك و افزايش خشونت وبي اعتمادي مردم عراق به نمايندگان و گروههاي سياسي مي شود .

وي تاكيد كرد: ما دربرابر همه ملت عراق و شرايط كنوني احساس مسئوليت مي كنيم وايده دعوت ازهمه رهبران سياسي و گروههاي پيروز در انتخابات براي شركت در نشستي در كردستان را مطرح كرديم .

کد مطلب 301510

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