بارزاني رهبران عراق را به نشستي در كردستان دعوت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، "مسعود بارزاني" دربيانيه اي با اعلام اين مطلب افزود: مي توان گفت كه مذاكرات در بغداد به بحران رسيد درنتيجه براي برون رفت از اين بحران ما نياز به يك مكانيزم جديد داريم .

وي افزود : ما از رهبران سياسي عراق مي خواهيم به اين درخواست برادرانه پاسخ دهند هرچند كه ما اميدواريم براي خروج از اين بحران ديدار رهبران در نزديكترين فرصت ممكن دركردستان انجام شود و اين براي همه ملت عراق خوب است.

بارزاني تصريح كرد : مسئوليت ملي و اخلاقي ما را واداشت تا بيش از پيش صريحا از فرزندان ملت دعوت كنيم وما تلاش مي كنيم تا اين حصار شكسته شود و راه جديد براي دستيابي به هدف مورد نظر يعني تشكيل دولت عراق از تمام طيف ها بازشود و براي ايجاد امنيت و خدمت رساني به فرزند ملت عراق تلاش شود.

وي با اشاره به اينكه همه طيف ها و قشرهاي ملت عراق بايد در تشكيل دولت مشاركت آتي مشاركت داشته باشند تاكيد كرد: از زمان پايان انتخابات پارلماني درنيمه دسامبر گذشته ما با تعدادي از رهبران سياسي تلاشهاي مستمري براي دستيابي هر چه سريعترجهت تشكيل دولت عراق بكارگرفتيم .

رئيس حكومت محلي منطقه كردستان عراق گفت : ما براي مشاركت موثر در مذاكرات و توافق با تمام گروههاي سياسي به بغداد آمديم اما علي رغم تلاش هاي گسترده رهبران احزاب روند مذاكرات طولاني شد و به توافق درمورد تشكيل دولت واينكه چه كسي دولت را هدايت كند وبرنامه هاي آينده و توزيع مسئوليت ها نرسيد.

بارزاني ابراز عقيده كرد كه وقت كشي در روند مذاكرات منجربه نتايج خطرناك و افزايش خشونت وبي اعتمادي مردم عراق به نمايندگان و گروههاي سياسي مي شود .

وي تاكيد كرد: ما دربرابر همه ملت عراق و شرايط كنوني احساس مسئوليت مي كنيم وايده دعوت ازهمه رهبران سياسي و گروههاي پيروز در انتخابات براي شركت در نشستي در كردستان را مطرح كرديم .