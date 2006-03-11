مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش :

آيت الله هاشمي رفسنجاني : اظهارات امام (ره) در باره مردم فراموش شدني نيست

در پي مخالفت ايران با توقف فعاليتهاي هسته اي، قيمت نفت در بازارهاي جهاني افزايش يافت

دكتر جاسبي : دانشگاه آزاد اسلامي از خروج 45 ميليارد دلار ارز از كشور جلوگيري كرد



اعتماد ملي :

برنامه و اهداف حزب " اعتماد ملي " در نخستين بيانيه اعلام شد، انحصار ممنوع ، نظارت مردمي و نقد قدرت

با تحريم اطلاع رساني صدا و سيما صورت گرفت، برگزاري انتخابات شوراياري هاي تهران

خاتمي : با ديدگاه " آزاد سازي جهان " ايران را هم از دست مي دهيم



اعتماد:

خاتمي خواستار رفع كدورت ها در جبهه اصلاحات شد

فعالان سياسي در برابر افزايش فشارها در پرونده هسته يي خواستار شدند، انسجام ملي در برابر تهديد منافع ملي

مهمترين عامل ايجاد تورم در گفتگوي " اعتماد" با كارشناسان؛ نقدينگي ، نقطه بدون استراتژي اقتصاد ايران



ابرار:

نماينده ايران در آژانس انرژي اتمي : ديگر الزامي به اقدامات داوطلبانه در خصوص غني سازي صنعتي نداريم

خوش چهره: توجه به بودجه سايه در شرايط فعلي ضروري است

عضو كميسيون امنيت ملي : روسيه ، قدرت تصميم گيري ندارد



ايران:

با تشريح علل اصلي جنحال سازي مستمر آمريكا خطاب به مسئوولان عنوان شد، رهبر انقلاب : حركت به سمت فناوري هاي نوين را ادامه دهيد

همزمان با تسليم نامه البرادعي به شوراي امنيت اعلام شد، در خواست دبير كل سازمان ملل براي ادامه مذاكرات هسته اي

خطيب جمعه تهران: تهديد شوراي امنيت نمي تواند ملت ما را بترساند



ابتكار:

پرونده اي در گردنه نيويورك

وزير كشور : انتخابات شوارها همزمان با خبرگان ، مخالفت خبرگان با طرح تجميع انتخابات

اپراتور دوم اعتباري نيست، شمارش معكوس براي سيم كارتهاي 150 هزار توماني



اقتصاد پويا:

وزير صنايع: تسهيلات بانكي بين صنايع كوچك و بزرگ سهميه بندي مي شود

رئيس مجلس شوراي اسلامي : موافقتنامه پاريس پيشنهاد پوچي بود مجلس هفتم بر احقاق حق ملت ايران پافشاري مي كند

فتاح: لرستان را به صادر كننده برق تبديل مي كنيم



اسرار:

كارشناسان داخلي و خارجي نظر مي دهند؛ برخورد شوراي امنيت با ايران

احمدي نژاد : ملت ايران براي مجاهدتي بزرگ آماده باشد

بحران هسته اي ايران نفت خاورميانه را گران كرد



پول :

فروش ايران خودرو ديزل از مرز 1000 ميليارد تومان گذشت

چالش خانه كشاورز و وزارت بازرگاني بر سر واردات ميوه

" پول " گزارش مي دهد: آغاز به كار نمايشگاه بين المللي سبيت 2006 آلمان



توسعه :

معاون وزارت امور اقتصاد و دارايي گفت: بانك مركزي مانع رشد صندوق هاي قرض الحسنه

عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه ها: تخطئه مديران گذشته نظام را از پشتوانه مردم خالي مي كند

مخالفت مجلس با سهميه بندي بنزين



جوان:

رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاي مجلس خبرگان : مسئوولان حركت به سمت فناوري هسته اي را ادامه دهند

70مصوبه هيات دولت براي پيشرفت و توسعه استان لرستان

بودجه " سايه" بحث جديد مجلس



جام جم:

رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاي مجلس خبرگان : ايران مدبرانه راه افتخار را ادامه مي دهد

هاشمي : دل ملت ايران خالي نمي شود



جمهوري اسلامي :

مراحل استخدام بيش از 17 هزار معلم تا پايان امسال انجام مي شود

ائمه جمعه : ملت ما از تهديد نمي هراسد و تا آخر ايستاده است

در هشتمين جلسه استاني هيات وزيران صورت گرفت، مصوبات دولت براي توسعه و رفع محروميت هاي استان لرستان



جهان اقتصاد:

وزير صنايع و معادن خبر داد: تسهيلات مالي براي توسعه صنايع سهميه بندي مي شود

درجلسه علني مجلس تصويب شد: اختصاص 500 ميليون دلار براي نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي

وزير نفت پس از بازگشت از اجلاس اوپك: سير نزوي قيمت نفت ادامه مي يابد



جهان صنعت:

مدير عامل اريكه ايرانيان در گفتگو با جهان صنعت عنوان كرد: استمداد از وزير مسكن و شهرداري تهران

رئيس جمهور: چاره اي جز ايستادگي نداريم

دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي : قرار نبود نفت را بفروشيم و مصرف كنيم



حيات نو:

رهبر انقلاب در ديدار اعضاي مجلس خبرگان: قدرت علمي ، مبناي قدرت اقتصادي و سياسي است

هاشمي رفسنجاني : نبايد نقش مردم را كمرنگ كرد

وزير بهداشت خبر داد: 381 ميليارد تومان بدهي داريم



خراسان :

احمدي نژاد: موظف هستيم با اقدامات عالمانه و شجاعانه كشور را به سمت پيشرفت سوق دهيم

مجلس به تخصيص 100 درصدي اعتبارات عمراني استاني و ملي راي داد

سيد احمد خاتمي : مجلس خبرگان با طرح تجميع انتخابات مخالفت كرد



خبر:

وزير دادگستري : دستگاه قضايي با اعمال نفوذها و كار چاق كن ها برخورد جدي خواهد كرد

هاشمي رفسنجاني : اتحاد، اسلام و مردم، دواي درد ما هستند

وزيري هامانه: سيرنزوي قيمت نفت ادامه مي يابد



دنياي اقتصاد :

از سوي لاوروف ، وزير امور خارجه روسيه مطرح شد، روسيه : آمريكا به مذاكرات هسته اي بپيوندد

كاهش 21 دلاري قيمت طلا در يك هفته

شكست اقتصادي شركت اماراتي در آمريكا



سياست روز:

رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاي مجلس خبرگان تاكيد كردند: ادامه درپيشرفت فعاليت هسته اي

يازدهمين سالگرد رحلت حاج سيد احمد خميني برگزار شد؛ هاشمي : به جنگ رواني آمريكا عادت كرده ايم

نتايج هشتمين سفر رئيس جهمور ؛ تصويب 70 مصوبه براي استان لرستان



شرق :

جلسه محرمانه شوراي امنيت درباره ايران

انتخابات كانون وكلا برگزار شد، دخالت قوه مجريه در قوه قضاييه

اعلام موجوديت حزب اعتماد ملي



صداي عدالت:

مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي مجلس خبرگان : انرژي هسته اي نيازي حقيقي است

واگذاري كنترل 6 بندر آمريكايي به امارات



عصر اقتصاد:

چند روز پس از مخالفت آمريكا: اجلاس سه جانبه ايران ، هند و پاكستان برگزار مي شود

معاون وزير نيرو: مديريت آب كشور قابل دفاع نيست

دبيرانجمن توليد كنندگان فولاد: توليد كنندگان خصوصي با 15 درصد ظرفيت توليد مي كنند



كيهان:

روسيه : آمريكا نمي گذارد مسئله هسته اي ايران حل شود

اختصاص 500 ميليون دلار به نوسازي ناوگان ريلي و هوايي

17 هزار معلم تا پايان سال استخدام مي شوند



كاروكارگر:

مسئولان موظفند حركت به سمت انرژي هسته اي را ادامه دهند، رهبر انقلاب : تسليم فشارها نمي شويم

معاون وزير بازرگاني : عضويت در سازمان تجاربت جهاني حساس و خطرناك است

وزير كار: دستمزد كارگران در سال آينده به اندازه نياز آنها بالا نرفته



همبستگي :

هاشمي رفسنجاني : برخي با رفتار ناسالم پنجره را براي نفوذ دشمن باز نكنند

عماد افروغ: ديپلماسي فعال نيازمند تدبير حكمت و ادبيات بشر پسند است

احمدي نژاد : موج دوم انقلاب كوبنده تر از موج اول است



همشهري:

مقام معظم رهبري : انرژي هسته اي بهانه جنگ رواني آمريكا عليه ايران است

استقبال شهروندان از انتخابات شوراياري ، معتمدان 165 محله تهران انتخاب شدند

دانشجويان هر سال تحت معاينات پزشكي قرار مي گيرند



هدف و اقتصاد:

كرد زنگنه: واگذاري سهام عدالت تصدي گري دولت را كاهش مي دهد

با تصويب دولت، بخشي از بدهي كشاورزان لرستاني به بانك ها بخشوده شد

دانشيار : سهميه بندي بنزين نادرست است