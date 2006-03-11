نسل آينده نتايج مثبت تشكيل شوراياري ها را خواهند ديد

رسول خادم در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر تشكيل انجمن‌هاي شوراياري‌ محلات را نقطه عطفي دانست كه در دوره نسل آينده به نتيجه مطلوب خود خواهد رسيد.

وي با اشاره به ضرورت تشكيل انجمن هاي معتمدين شوراياري ها در شهر تهران، افزود : اين انجمن ها به بازوي قدرتمند شوراي اسلامي شهر تهران تبديل خواهد شد .

رئيس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران تاكيد كرد : انجمن شوراياري هاي محلات، فرصت حضور شهروندان را فراهم مي كند تا شهروندان بتوانند مطالبات خود را از مديران منتخب شان پيگيري كنند.

رسول خادم در ادامه تصريح كرد : بسياري از مناطق در نظر دارند تا بودجه منطقه خود را با شوراياري‌ها ببندند و نظرات مردم محله را در هزينه كردن اين بودجه ها لحاظ كنند.

وي تاكيد كرد : در 20 سال آينده تهران با نظام اجتماعي‌ اي مواجه مي‌شود كه مديران و مردم در كناريكديگر بوده وهمه كارها با مشاركت مردم انجام مي شود.

خادم با تاكيد بر اينكه مديران شهربايدامكان حضور فعال مردم در تمام ابعاد جامعه را فراهم كنند، تصريح كرد: اگر مردم حضوري فعال براي رفع مشكلات خود در شهر نداشته باشند، مديران نيز به تنهايي قادر به انجام مطلوب وظايف خود نيستند.

وي به لزوم اعتماد سازي ميان شهروندان اشاره كرد و اظهار داشت : اگر مردم را در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها مشاركت دهيم با توجه به محدود بودن امكانات و منابع مالي، مردم خودشان بهتر مي توانند اولويت ها را مشخص كنند.

