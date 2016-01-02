به گزارش خبرنگار مهر، جمال عالمی نیسی عصر شنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران و برگزیدگان استانی هفته پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۴ در خوزستان اظهار کرد: اگر در ارتباط با موضوع پژوهش در جامعه به ویژه نزد مسئولان که متولیان تصمیم گیری هستند احساس نیاز نشود، فرهنگ سازی این موضوع در جامعه با مشکل مواجه می شود.

وی افزود: در زمینه پژوهش نیاز به یک حرکت وسیع به خوبی احساس می شود. در حقیقت پژوهش ایجاد یک نهضت بزرگ را می طلبد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خوزستان تصریح کرد: باید زیرساخت های فعال تر شدن حوزه پژوهش و تمهیدات لازم برای تقویت فعالیت پژوهشگران را فراهم کنیم. برای پیشرفت در هر زمینه ای باید تمام تلاش خود را برای تقویت پژوهش به کار بگیریم.

عالمی بیان کرد: در استان خوزستان ظرفیت های بسیاری وجود دارد. رسالت دانشگاه ها باید مثل گذشته برای حرکت به سمت پژوهش و حضور فعال در جامعه باشد.

وی عنوان کرد: اولویت اول مطالعات، پژوهش ها و تحقیقات مهم استان از جمله دستگاه های اجرایی باید با دانشگاه ها باشد. به هر حال باید از ظرفیت پژوهشی بسیار خوب دانشگاه ها و همچنین بار علمی آنها به خوبی استفاده کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خوزستان یادآور شد: در خوزستان فقط در بخش آب و برق ۴۸ هزار میلیارد تومان ظرفیت وجود دارد و در تمام زیرساخت ها نیز حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت کار است.

عالمی ادامه داد: در زمینه ظرفیت های خرید داخلی هم استعداد خوبی حدود ۶ هزار میلیارد تومان در بخش نفت، آب، برق، گاز و حفاری وجود دارد. این استان در زمینه ساخت تجهیزات، تأمین منابع و همچنین قطعات ظرفیت های خوبی دارد که باید از آنها به خوبی بهره مند شد.