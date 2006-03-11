خون اهداكنندگان 5/2 تا 4 برابر سالم تر از ساير افراد است

دكتر زهره عطارچي در گفتگو با خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: مشاوره ها براي انتخاب افراد اهداكننده خون با حساسيت بالايي صورت مي گيرد تا بيماران نسبت به سلامت خون دريافتي كاملا مطمئن باشند به همين دليل 25 درصد افراد داوطلب پس از مشاوره از اهداي خون معاف مي شوند.

وي با بيان اينكه تامين سلامت شخص داوطلب اهداي خون در اولويت نخست قرار دارد، گفت: هنگام انجام مشاوره براي اهداي خون، سابقه پزشكي و رفتارهاي اجتماعي داوطلبان مورد بررسي قرار مي گيرد زيرا سازمان انتقال خون موظف به ارائه خون سالم به بيماران است.

مديركل انتقال خون استان تهران در خاتمه تصريح كرد: از افرادي كه سابقه بيماريهاي خطرناك را در ميان خويشاوندان دارند خون گرفته نمي شود چون احتمال ابتلا خود فرد به اين بيماري ها وجود دارد.

