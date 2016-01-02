انقلاب تصویر متفاوتی ازبانوان ارائه کرد/۵درصد سهم بانوان از مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، الهه کولایی عصر شنبه در جلسه سخنرانی با عنوان «نقش زنان در سپهر سیاسی کشور» که در تالار همایش های دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد بیان کرد: انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل تصویر جدیدی از بانوان و حضور آنها در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی ترسیم کرد و با وجود مخالفت جامعه متدین ایران با حضور بانوان در اجتماع، امام خمینی(ره) به عنوان رهبر مذهبی ایران پس از انقلاب حضور زنان در جامعه وسیاست را امری ضروری معرفی کرد.

وی با بیان اینکه حوزه سیاست در تمام دنیا یک حوزه مردانه است اظهار کرد: در طول تاریخ در حوزه قدرت سیاسی و تصمیم گیری مدیریت سیاسی جامعه نقش زنان بسیار کم رنگ بوده و به جز برخی استثناء، مردان حوزه سیاست را به کلی اشغال کرده اند.

وی با بیان اینکه حضور بانوان در جامعه ایران به گونه ای متفاوت از دیگر جوامع رخ داده است، افزود: در سال ۴۱ و پس از تصویب قانون انجمن های ایالتی و ولایتی که یکی از مفاد آن آزادی حق رأی برای زنان بود جامعه دینی ایران با آن مخالفت کردند چرا که معتقد بودند حق رأی برای مردان هم به صورت واقعی وجود ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: با این حال پس از پیروزی انقلاب اسلامی رهبر مذهبی ایران ضرورت حضور زنان در جامعه را مطرح می کند و جامعه بانوان را به حضور در حوزه سیاست به عنوان یکی از حوزه های تعیین کننده جامعه ضروری می شمارد.

تصویر متفاوت از بانوان ایرانی

وی با اشاره به اینکه این دستور امام خمینی(ره) تصویر متفاوتی از زن در جامعه اسلامی را به جهانیان عرضه کرد، ادامه داد: در مسئله ایجاد فرصت های برابر برای همه آحاد جامعه در همه ادوار تاریخ و در همه دوره های تاریخی شکاف وجود داشته و حتی این شکاف در جامعه ایران پیش از انقلاب نیز مشاهده می شود.

کولایی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب مشروطه و تدوین قانون اساسی، جایگاه زنان به عنوان یکی از اقشار جامعه نادیده گرفته شد و این وضع تا سال ۴۱ و تصویب قانون حق رأی زنان ادامه یافت.

وی با اشاره به حاکمیت نظام مردسالارانه در تمام جهان به ویژه خاورمیانه گفت: در کشورهای جهان سوم این واقعیت که ساختار اجتماعی علیه زنان شکل گرفته به سادگی و سرعت تغییر نمی کند.

کولایی ادامه داد: با این حال با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بر خلاف آن تفکر قالبی حاکم بر جامعه که مانع فعالیت اجتماعی زنان می شد، تصویری متفاوت از زن عرضه شد که او را به حضور در فعالیت های اجتماعی تشویق و تکلیف می کرد.

وی به حضور مؤثر زنان در جامعه در پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن اشاره کرد و گفت: زنان ایرانی نقش بسیار پررنگی در دوران جنگ تحمیلی داشتند و پس از آن در دوران های مختلف جمهوری اسلامی، نقش زنان بی بدیل است با این حال هیچ گاه در سهم خواهی ها، حضور نیافتند.

وی با حضور پنج درصدی بانوان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: با همه توجهی که نظام جمهوری اسلامی به حضور اجتماعی زنان داشته، حضورزنان در مسائل سیاسی بیشتر به حضور توده ای و پای صندوق های رأی محدود شد و حتی در مجلس شورای اسلامی از ابتدای انقلاب تا اکنون به بیش از پنج درصد نرسیده است.

وظیفه دولت ایجاد شرایط برابر است

کولایی به وظیفه دولت در ایجاد شرایط رشد برابر برای همه مردم اشاره کرد و گفت: همه افرادی که در این کشور زندگی می کنند و قانون اساسی آن را پذیرفته اند، باید از حقوق برابر در کشور برخوردار باشند نه اینکه آگهی های استخدام اعم از دولتی و غیردولتی در جنسیت افراد تبعیض قائل شوند.

وی به ضرورت حضور بیشتر بانوان در دستگاه های اجرایی اشاره کرد و گفت: طبق آمارهای ارائه شده، فساد اداری در بخش هایی که بانوان در آن اشتغال بیشتر دارند، بسیار کمتر از مردان است و به همین دلیل لازم است جهت کاهش فساد اداری به حضور زنان در ادارات بیشتر توجه کنیم.

کولایی با اشاره به اینکه پیامبراکرم(ص) در دروانی که زن جایگاهی بسیار پایینی در جامعه جاهلی داشت از کرامت زن سخن گفت و دختر خود را تکریم کرد، گفت: وجود سنت های نادرست در جامعه باعث می شود که زنان از حضور در اجتماع محروم شوند.

وی حضرت زهرا(س) الگوی زنان ایرانی برشمرد و افزود: الگوهایی مانند حضرت زهرا(س) به زنان ایرانی نشان داد که با تمسک به الگوهای دینی هم می توان از ظرفیت های بانوان در جامعه بهره گرفت.

کولایی به مقاومت جامعه بنیادگرا به حضور بانوان در عرصه فعالیت های سیاسی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: هرجه موج جهانی در برابری زن و مرد بیشتر می شود، مقاومت بنیادگرایان برای این برابری بیشتر شده و باعث بازماندن بانوان از جایگاه خود در جامعه می شود.

حضور بانوان ریشه در آموزه های اسلامی دارد

وی با اشاره به اینکه تأکید بر حضور زنان در جامعه براساس آموزه های دینی ما بوده نه یک مدل وارداتی، ادامه داد: ما برای حضور زنان در عرصه های اجتماعی یک مدل درون زا را تجربه کرده ایم و نیازی به مدل های وارداتی غربی نداریم.

کولایی با اشاره به اینکه زنان و کودکان همواره مورد ستم بسیار سیاستمداران بوده اند، ادامه داد: تجربه نشان داده هرچه حضور زنان در حوزه های اجتماعی و سیاسی پررنگ تر باشد، سیاست نرم مداخله بیشتر می کند.

وی افزایش تعداد ثبت نام کنندگان زن در این دوره انتخابات مجلس اشاره کرد و گفت: در انتخابات پیش رو با تجربه های جدیدی مواجه خواهیم شد و علیرغم ابراز نگرانی ها از سوی برخی افراد، این امر می تواند به حضور گسترده تر زنان در مجلس منجر شود.

وی به لزوم تلاش پایدار برای ایجاد تغییر در ساختارهای غلط جامعه اشاره کرد و افزود: تغییر و ارتقاء جامعه در هر حوزه ای وظیفه زنان و مردان همین جامعه است و هیچ دولتی در مسیر توسعه کشورما قدم برنخواهد داشت.