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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۸:۲۱

معاون عملياتي سازمان آتش نشاني تهران در گفتگو با "مهر":

آموزش آتش نشانان در مقابله با حوادث مترو ضعيف است

آموزش آتش نشانان در مقابله با حوادث مترو ضعيف است

آموزش ها و سطح آگاهي آتش نشانان كشور در زمينه مقابله با برخي حوادث از جمله حوادث شيميايي ، مترو و... نسب به كشورهاي پيشرفته دنيا پايين بوده و ضعيف عمل مي شود.

معاون عملياتي سازمان آتش نشاني تهران در گفتگو با خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهر با تشريح نوع آموزش هاي ارايه شده به ماموران اين سازمان وميزان توانمندي آنها درانجام ماموريت ها، گفت : در مواردي مانند حوادث كانال ها يا چاه ، ماموران ما از بهترين نيروهاي دوره ديده دنيا هستند ، اما در برخي موارد ديگر مثل ماموريت هاي مقابله با حريق هاي شيميايي ، مترو ، پالايشگاه ها و پتروشيمي ضعيف هستيم . 

محمد سميعي افزود: ولي در عين حال مامورين ما تاكنون با تلاش فراوان به خوبي از عهده حريق ها و حوادث رخ داده در اين بخشها بر آمدند.

وي گفت : البته در خصوص آموزش نيروها تعاملات خوبي با كارشناسان خبره دنيا انجام گرفته و مي گيرد، از سوي ديگرهر چند سال يك بار، متخصصان نام آشناي دنيا براي آموزش ماموران آتش نشاني به ايران مي آيند.

          

کد مطلب 301523

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