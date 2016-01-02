توجه به محيط زيست، يك تكليف است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبي عبدالهي با برشمردن مشكلات گوناگوني كه از هر سو كشور و شهرهاي بزرگ كشور را در بر گرفته است، به لزوم توجه جدي به سياستهاي ابلاغي محيط زيستي از سوي رهبري اشاره كرد و گفت: اين سياستها كه از سوي مقام معظم رهبري به مسئولان كشور ابلاغ شده است يك تكليف و اولويت جدي قواي مقننه، مجريه و قضايي بايد باشد.
وی با اشاره به اينكه محيط زيست بستر حيات و يكي از سه ركن اصلي توسعه پايدار در جوامع كشور است گفت: آّب، هوا، خاك، تنوع زيستي و طبيعت از مصاديق محيط زيست هستند كه بايد در مصرف و استفاده از آن حساسيت ويژهاي داشته باشيم.
معاون خدمات شهري شهرداري تهران گفت: اگر عوامل حياتي در جريان توسعه دچار اختلال يا آسيبي شود، ساختار و بناي توسعه كشور نيز فرو ميريزد.
به گفته وي چاره مشكلات پيش روي محيط زيست كشور كه آلودگي هواي شهرها و معضلاتي نظير تغيير اقليم و بيابان زايي و آلودگيهاي محيطي بخشي از آنها هستند، توجه جدي به سياستهاي ابلاغي محيط زيست از سوي مقام معظم رهبري است.
وي با ارائه پيشنهاداتی در خصوص بهبود وضعیت محیط زیستی که هم اکنون شهرداری تهران بخشی از آنها را در دست اجرا دارد، خواستار عملي شدن اين سياستها به منزله راه حل جدي براي برون رفت از مشكلات زيست محيطي كشور شد.
استفاده از انرژيهاي نو، تجديدپذير و پاك به عنوان يكي از پيشنهادات محوري معاون خدمات شهري تهران بر اساس سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري ارائه شدهاست. اتفاقي كه مديريت شهري تهران هم اكنون در حال استفاده از آن است و با استحصال 2 مگاوات برق از نيروگاه هاضم زباله گام تازه اي در اين راستا برداشته است.
مجتبي عبدالهي همچنين گفت: بازيافت، بازچرخاني و استفاده مجدد از كليه پسماندها، پسابها و فاضلابها به منظور جلوگيري از آلودگي هاي زيست محيطي، از جمله ديگر راهكارهاي مهم براي كاهش آلودگيهاي محيطي است. به گفته وي تلاش مديريت شهري براي احداث كارخانه تصفيه شيرابه كهريزك گامي در اين راستا بود.
معاون خدمات شهري شهرداري تهران همچنين توجه به فرهنگسازي در حوزه زيست محيطي را گامي مهم دانست و افزود: ترويج فرهنگ و اخلاق محيط زيست در رسانه ملي، آموزش و پرورش و دانشگاهها، دستگاههاي اجرايي و ساير نهادهاي اجتماعي و آموزشي در اولويت قرار گيرد.
وي در پايان افزود: اصلاح الگوهاي ناصحيح توليد و مصرف و بهبود سبك زندگي را يكي از مهمترين اولويت ها دانست كه ميتواند در رسيدن به اهداف سياستهاي كلي زيست محيطي تاثير بسياري داشته باشد.
