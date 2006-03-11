صباغ زاده ايراني : افكار انحرافي را تحت عنوان " ادبيات كودك و نوجوان " به بچه ها انتقال مي دهند

اين نويسنده در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : بايد اولياي امردرانتشار كتاب كودك و نوجوان با وسواس و حساسيت بيشتري وارد عمل شوند ، زيرا مطالب نادرست را نبايد به اشخاصي كه قدرت و توان تشخيص ندارند ، خورانده شود و مسئولان فرهنگي بايد با اين سوداگران فرهنگ مقابله كنند .

دبيرجايزه قلم زرين انجمن قلم ايران ، با تاكيد بر اينكه تعدادي از ناشران و نويسندگان تحت سازماندهي خاصي بازار كتاب و ادبيات كودك و نوجوان را در انحصار دارند ، ادامه داد : علت علاقه مندي و رويكرد من به ادبيات كودك و نوجوان اين بود كه به گمان من اين گروه سني در مسائل اجتماعي و مسائل معيشتي و تربيتي و هنري آسيب پذير ترين قشر در جامعه هستند ، در حالي كه به ادبيات كودك و نوجوان توجه درستي نشده است .

مريم صباغ زاده ايراني با اشاره به برخي كتابهاي بازاري و كم محتوا كه از طريق ايجاد رابطه چند ناشرخاص به نمايشگاه هاي خارج ازكشور راه مي يابند و با تبليغات انبوه ، بازار را به احاطه خود درمي آورند ، ، خاطرنشان كرد : ما درقبال مطالبي كه براي كودك ونوجوان مي نويسيم و منتشر مي كنيم مسئوليت بسيار سنگيني داريم ، در حالي كه در ادبيات بزرگسال اين مسئوليت به اين سنگيني نيست زيرا اين گروه قدرت تشخيص دارند ، در نتيجه بايد به مطالبي كه براي كودك و نوجوان منتشر مي شود توجه خاصي شود .

اين نويسنده معاصرتصريح كرد : به همين علت است كه ما در زمينه تهيه و آسيب شناسي و نياز سنجي بايد از قشر كودك و نوجوان شروع كنيم تا بتوانيم درآينده يك قشر كتابخوان داشته باشيم به طوري جوان آينده كتاب خواندن را جزء برنامه هاي خود داشته باشد .

مريم صباغ زاده كه به دليل فعاليت هاي ژورناليستي يكسال از حوزه تاليف فاصله گرفته بود ، ياد آور شد : كار ژورناليستي نيز نوعي ادبيات محسوب مي شود و قابل دفاع است اما متاسفانه درجامعه ما كمتر به آن توجه شده كه من اميدوارم با توجه به تغييرشرايط ، به خصوص در وزارت ارشاد ، اين ظرايف مورد توجه مسئولان فرهنگي كشور قرار بگيرد .



صباغ زاده در پايان گفتگو با مهر ، گفت : امروزه براي كارنشر ارزشگذاري مناسبي صورت نمي گيرد ، به همين دليل نويسندگان ، ناشران و حتي برخي روزنامه هاي ما به سمت ترجمه روي آورده اند و كمتر كار تاليفي يا توليدي صورت مي گيرد .