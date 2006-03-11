بهروز توكلي : با وجود استعدادهاي ادبي نيازي به سوء استفاده از متون خارجي نيست

بهروز توكلي - نويسنده معاصر ، گفت : " ادبيات داستاني " بر خلاف عنواني كه دارد ، از وادي هايي است كه استعداد ، ذوق و تخصص وافري را طلب مي كند ، اما بسياري متوجه اين نكته مهم نيستند و جذب عنوان به ظاهر ساده اين هنر مي شوند .