بهروز توكلي : با وجود استعدادهاي ادبي نيازي به سوء استفاده از متون خارجي نيست

اين نويسنده و منتقد ادبيات داستاني ، در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : بزرگان و پيشكسوتان داستان نويسي در جهان ، از جمله در ايران ، بارها و بارها در گفتار و نوشتارشان به اين نكته تاكيد كرده اند كه بدون عنايت به پشتوانه هاي ادبي گذشته نمي توان براي حال و آينده نوشت ، اما گويا نسلهاي جديد بنا ندارند اين واقعيت ثابت شده را باور كنند و همچنان تحت تاثير شبه مكتب هاي جديد وقت و استعداد خود را تلف مي كنند .
بهروز توكلي كه مجموعه داستان " ناردانا " را نوشته است ، يادآور شد : قصه نويسي در ايران رو به افول گذاشته است ، اين حقيقتي تلخ است كه نه با دادن جايزه برطرف مي شود و نه با توجه بيش از اندازه به داستان و داستان نويس ؛ مدتهاست مردم داستان خوب كمتر شنيده يا خوانده اند ، از سويي ديگر مضرات وضعيت نامتعادل بازار كتاب ، قيمت نسبتا بالاي اين كالا ، نبود سيستم موفق توزيع كتاب در كشور هم متوجه بدنه ادبيات ما به ويژه ادبيات داستاني است .
اين نويسنده با بيان اينكه " ترجمه " و " تاليف " بايد در موازات يكديگر حركت كنند ، خاطرنشان ساخت : بسياري از ناشران و تعدادي اندك از نويسندگان ، راه آساني براي عرضه كتاب و تجارت با اين كالاي مكتوب را ياد گرفته اند و با مراجعه به سايت ها و آزانس هاي ادبي در اينترنت ، متني را گرفته و بنا به سليقه و توان و دانش خود ترجمه مي كنند ، بنا بر اين نه حق التاليف مي دهند و نه با كسي يا كساني به عنوان نويسنده قرارداد امضا مي كنند و متاسفانه وزارت ارشاد هم به سادگي به آنها مجوز چاپ مي دهد ، در حالي كه بازار تاليف رو به انزوا و سردرگمي مي رود .
بهروز توكلي در پايان به مهر تصريح كرد : كشور ايران با وجود نويسندگان فراوان ، استعدادهاي سرشار و ناشناخته و منابع بسيار در حوزه هنر و ادبيات ، نبايد نسبت به متون خارجي و نوشته هايي كه با فرهنگ و آداب ما همخواني ندارند ، احساس نيا كند ، هرچند كار از اين حرف ها گذشته است و امروز كار برخي ناشران و نويسندگان به سوء استفاده از اين متون كشيده شده است .
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