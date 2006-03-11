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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۸:۲۷

در قالب برگزاري همايش بزرگداشت نكته پرداز نيشابور

دوحه رباعيات حكيم عمر خيام را زمزمه مي كند

دوحه رباعيات حكيم عمر خيام را زمزمه مي كند

همايش بزرگداشت حكيم عمر خيام نيشابوري از سوي رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در قطر و با همكاري دانشگاه قطر برگزار مي شود .

 



( آرامگاه خيام در نيشابور )

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، موضوعات وعناوين پيشنهادي براي مقالات و سخنراني ها ؛ شخصيت و زندگاني عمر خيام ، خيام درايران و در نظر ايرانيان ، چهره جهاني خيام ( به ويژه در دنياي غرب ) ، خيام در جهان عرب ، خيام شاعر، خيام دانشمند ، معرفي و بررسي آثار خيام ، ترجمه  رباعيات خيام به زبان هاي زنده  دنيا، طبقه بندي موضوعي رباعيات خيام با تفسيري كوتاه از هرگونه ، انديشه هاي خوش باشي ( اپيكوريسم ) در رباعيات خيام ، محورهاي اصلي انديشه هاي خيام در رباعيات ، بررسي مي و شراب در رباعيات خيام ، كتابشناسي رباعيات خيام ، خيام ازنگاه انديشمندان و پژوهشگران ايران و جهان ، خيام ، فيلسوف و حكيم روزگارخود ، خيام، ستاره شناس و رياضيدان نامدار روزگارخود ، جبر و مقابله خيام درجهان ، خيام و مثلث پاسكال ، نقش خيام درتدوين تقويم جلالي  و نيشابور در گذرگاه تاريخ  ( با تكيه بر بررسي اوضاع سياسي ، اجتماعي  و فرهنگي نيشابور روزگارخيام تعيين شده است .


اين گزارش حاكي است مهلت ارسال مقالات تا دوازدهم بهمن ماه سال جاري بوده است ، همايش مذكور با حضور خيام شناسان ايراني و خارجي  24 و 25 اسفند ماه 1384 ( برابر با 15 و 16 مارس 2006 ميلادي در دوحه ، دانشگاه قطر، سالن تكنولوژي آموزشي برگزار خواهد شد .  
کد مطلب 301526

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