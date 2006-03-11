دوحه رباعيات حكيم عمر خيام را زمزمه مي كند





( آرامگاه خيام در نيشابور )



به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، موضوعات وعناوين پيشنهادي براي مقالات و سخنراني ها ؛ شخصيت و زندگاني عمر خيام ، خيام درايران و در نظر ايرانيان ، چهره جهاني خيام ( به ويژه در دنياي غرب ) ، خيام در جهان عرب ، خيام شاعر، خيام دانشمند ، معرفي و بررسي آثار خيام ، ترجمه رباعيات خيام به زبان هاي زنده دنيا، طبقه بندي موضوعي رباعيات خيام با تفسيري كوتاه از هرگونه ، انديشه هاي خوش باشي ( اپيكوريسم ) در رباعيات خيام ، محورهاي اصلي انديشه هاي خيام در رباعيات ، بررسي مي و شراب در رباعيات خيام ، كتابشناسي رباعيات خيام ، خيام ازنگاه انديشمندان و پژوهشگران ايران و جهان ، خيام ، فيلسوف و حكيم روزگارخود ، خيام، ستاره شناس و رياضيدان نامدار روزگارخود ، جبر و مقابله خيام درجهان ، خيام و مثلث پاسكال ، نقش خيام درتدوين تقويم جلالي و نيشابور در گذرگاه تاريخ ( با تكيه بر بررسي اوضاع سياسي ، اجتماعي و فرهنگي نيشابور روزگارخيام تعيين شده است .





اين گزارش حاكي است مهلت ارسال مقالات تا دوازدهم بهمن ماه سال جاري بوده است ، همايش مذكور با حضور خيام شناسان ايراني و خارجي 24 و 25 اسفند ماه 1384 ( برابر با 15 و 16 مارس 2006 ميلادي در دوحه ، دانشگاه قطر، سالن تكنولوژي آموزشي برگزار خواهد شد .