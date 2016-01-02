به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کوچک زاده شامگاه شنبه در برنامه ای با عنوان «مجلس خانه ملت است یا خیر» و در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز گفت: مهمترین حرفی که باید بزنم در خصوص نامگذاری این برنامه است چرا که به نام «مجلس خانه ملت است یا خیر»، مطرح شده است. در این مورد نظر خاصی ندارم چرا که باید خود مردم عملکرد نمایندگان را ببینند و اظهارنظر کنند.

وی با بیان اینکه استعفای من از جانب رئیس مجلس اعلام وصول نشد، افزود: زمانی که به خاطر دفن ۱۷۰۰ تن سیب زمینی در استان فارس تذکر دادم و در این مورد صحبت می کردم رئیس مجلس برخلاف قوانین و عرف صحبت های من را قطع کرد در حالی که این رفتار را با دیگران نمی کند که البته باید بگویم این گونه رفتارها از جانب ایشان بی طرفانه نیست.

کوچک زاده افزود: این گونه رفتار برخلاف سوگندنامه مجلس بود چرا که بی طرفی رعایت نشد و تریبون من را قطع کردند در حالی که ما با گذشت بیش از ۳۵ سال از انقلاب اسلامی نباید شاهد این باشیم که در کشور، ۱۷۰۰ تن سیب زمینی دفن شود.

وی گفت: استعفای من دلایل مختلفی داشت اما طبق قانون، رئیس مجلس بعد از اینکه یک نماینده استعفا می دهد باید در جلسه علنی بعد اعلام وصول کند و یک هفته بعد نیز این موضوع در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شود که هیچ کدام از این مراحل اتفاق نیفتاد و حتی من در استعفای خودعدم رعایت قانون را به عنوان یکی از دلایل اعلام کرده بودم.

کوچک زاده تاکید کرد: امیدوارم که ترکیب مجلس بعدی با مجلس فعلی متفاوت باشد تا بتوانیم با آرامش، حرف بخشی از مردم را آنجا بزنیم.

وی با بیان اینکه اگر نماینده، حق مردم را مطالبه کند پس مجلس خانه است، گفت: هیچ کس را با زنجیر پای صندوق رای نمی آورند اما می توان بر روی رای مردم تاثیر داشت که آن هم از طریق مختلف طی سالهای گذشته انجام شده و مردم به یک نفر بیشتر تمایل پیدا کرده اند.

وی ادامه داد: مجلس ششم از لحاظ من مردود است اما همان مجلس نیز با رای مردم انتخاب شد.

نماینده مردم تهران افزود: برخی افراد به من می گویند که چه تعداد رای داری من اعلام کردم من ۴۰۰ هزار رای داشتم و همین تعداد رای هم امثال مجید انصاری و جهانگیری نیاوردند.

کوچک زاده با بیان اینکه جای تعجب است که من برای چندمین بار به دانشگاه شیراز دعوت می شوم، گفت: چرا نمایندگان شیراز به این جلسات نمی آیند حال اگر یک نفر با اعتبار خاندان خودش رای آورده و فلان نماینده دیگر با پشتوانه دیگر رای آورده باز هم مردم به او رای داده اند و منتخب مردم است اما باید به کیفیت وظیفه نمایندگی در مجلس توجه شود.

وی با بیان اینکه آیت الله حسن خمینی در یکی از سخنان خود گفته که هیچ کس را نباید به خاطر نوع افکارش محاکمه کرد، ادامه داد: این گونه سخنان، یک جور نمایش برای رای آوردن است چرا که فردا اگر یک نفر در خیابانهای فرانسه، قرآن کریم را به آتش کشید از دید اینان نباید با افکار او مخالفتی کرد در حالی که سخنان امام(ره) در این گونه موارد بسیار مشخص و واضح است.

کوچک زاده افزود: اسلام برای همگان مشخص است و اگر کسی بخواهد اسلام را بزک کند دیگر اسلام نیست.

وی گفت: عده ای با حرف و عده ای با نمایش به‌دنبال جمع کردن رای هستند اما عمل به وعده های آنان نشان می دهد که مجلس خانه ملت است یا خیر.

کوچک زاده با بیان اینکه کاری به وعده های منطقه ای ندارم افزود: برخی افراد با وعده های منطقه ای کار خود را دنبال می کنند که مانند آن را می توان توسعه حرم مطهر شاه چراغ را عنوان کرد که من کاری به خوب و بد آن ندارم. عده ای دیگر به انواع مختلف خود را به امام پیوند می زنند که در سال ۸۸ این موضوع را دیدیم. یک نفر خود را نخست وزیر امام، یک نفر خود را دارای حکم امام، یک نفر خود را سرباز امام و دیگری خود را عزیز امام معرفی می کرد که البته این نشان می دهد امام (ره) چه اندازه در میان مردم عزیز هستند که همگان خودشان را با او پیوند می زنند.

وی با بیان اینکه امام فقط یک نخست وزیر را انتخاب کرد گفت: بازرگان تنها کسی بود که از جانب امام حکم نخست وزیری گرفت که آن هم امام(ره) طی نامه ای اعلام کردند که انتصاب خود نبوده است. در دوران امام خیلی ها حضور داشتند و کار می کردند اما این دلیلی بر شایستگی امروز آنها نیست. مردم به امام عشق می ورزند و او را بسیار شایسته می دانند.

کوچک زاده تاکید کرد: همه نان امام خمینی را می خورند اما باید دید که تا چه اندازه به راه خمینی عمل می کنند.

وی با بیان اینکه در کشور ما مانند برخی دیگر از کشورهای غربی برای حفظ بازار اسراف می شود گفت: در این وضعیت به خاطر تنظیم بازار سیب زمینی را دفن می کنند و زمانی که وزیر کشاورزی با من تماس می گیرد مدیر تعاون استان فارس را که مسبب این حرکت بوده به عنوان جوان و فرزند شهید معرفی می کند.

کوچک زاده افزود: فرزند آیت الله و عضو خانواده شهید بودن دلیلی بر انجام برخی از کارها نیست. قرار نیست مصیبتی وارد شود به واسطه اینکه مسبب آن فرزند فلان خانواده است.

وی گفت: تمام خانواده شهدا برای ما عزیز هستند اما قرار نیست که برخی برای ملت تعیین تکلیف کنند.

کوچک زاده با بیان اینکه وزیرخارجه ما در مقابل وزیر قطری زانو می زند، ادامه داد: ما به این موضوع اعتراض کردیم رهبری نیز فریاد زدند که نباید مذاکرات دوجانبه انجام شود. وزیرخارجه کشور ما در مقابل وزیر قطری زانو می زند تا اینکه وساطت کند وعربستان وزیر بهداشت ما را به کشورش راه دهد. این گونه موارد باعث اعتراض ما شد اما آقای لاریجانی نامه ما را پاره کرد و دور ریخت و به ما تهمت زد. حال مردم باید تشخیص دهند که اگر نمایندگان آنها به وعده ها و قول های خود عمل کرده اند، مجلس خانه ملت است.

وی با بیان اینکه در مجلس هم قانون رعایت نمی شود، اضافه کرد: انشاءالله امیدوارم وعده های عمل نشده از جانب نمایندگان به دلیل وجود مشکلات باشد نه اینکه آنها فقط قول داده باشند. متاسفانه در خود مجلس نیز قانون مجلس به درستی رعایت نمی شود همان گونه که در دوره های قبل نیز وجود داشت.

کوچک زاده گفت: اگر مردم به من رای دادند که سخنان و راه خود را در مجلس ادامه می دهم و اگر هم قرار شد که در مجلس نباشم در جاهای دیگر راه خود را ادامه خواهم داد و صدای خود را به گوش افرادی می رسانم که بر خون شهدا نشسته اند.