مراسم بزرگداشت سيد جلال الدين آشتياني برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مراسم اولين سالگرد درگذشت استاد سيد جلال الدين آشتياني، حكيم و متأله فلسفه صدرايي، امروز از ساعت 17 در انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ايران واقع در خيابان ولي عصر، پل امير بهادر، پلاك 100 برگزار مي شود.

اين برنامه آخرين مراسمي است كه انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ايران امسال برگزار مي كند.

استاد سيد جلال الدين آشتياني در سال 1304 خورشيدي در شهرستان آشتيان ديده به جهان گشود و بعد از طي مراحل ابتدايي تحصيلات در زادگاه خود، براي تكميل آموخته‌هايش راهي حوزه علميه قم شد و با فراگيري دروس مقدماتي در مدرسه فقه و اصول آيت ‌الله بروجردي حضور يافته و مرحله خارج را به اتمام رساند.

وي به واسطه علاقه به حكمت وعرفان به مدت هشت سال در حوزه درسي علامه طباطبايي حاضر شد و متون اصلي اين رشته‌ها را به همراه يك دوره كامل فقه و اصول و بخشي از تفسير قرآن گذراند. استاد آشتياني براي تكميل آموخته‌هايش در حكمت صدرايي، رحل اقامت در قزوين افكند و از محضر آقا سيد ابوالحسن رفيعي قزويني بهره‌ مند شد. آشتياني از آنجا راهي نجف شد و دو سال از دروس استادان حوزه علميه نجف استفاده كرد.

استاد جلال الدين آشتياني، فيلسوف اسلامي و حكيم متأله الهي، پس از گذراندن بيماري طولاني و بر اثر كهولت سن در سن هشتاد سالگي در سوم فروردين ماه امسال دار فاني را وداع گفت. وي از بازماندگان حكمت صدرايي در ايران محسوب مي شود كه آثار منحصر به فردي را خلق كرده است.