بارش برف مدارس شماری از شهرستانهای کردستان را تعطیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر بارش برف که از صبح جمعه در استان کردستان آغاز شده بود برای دومین بار مدارس شماری از شهرستانهای این استان را تعطیل اعلام کرد.

مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: فردا یکشنبه کلیه مدارس شهرستان بانه به دلیل بارش برف و برودت هوا تعطیل است.

علیرضا منتشلو افزود:همچنین مدارس ابتدایی و پیش دبستانی شهرستان های سنندج، دهگلان، مریوان، سقز و منطقه زیویه در نوبت صبح یکشنبه تعطیل است.

موج جدید بارش برف در استان کردستان از صبح روز جمعه آغاز شده است و این موج بارش ها باعث انسداد راه های روستایی و بین شهری این استان شده است.