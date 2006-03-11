انديشه و تفكر شرط لازم و اساسي براي نوگرايي است

حجت الاسلام محمد علي ايازي در گفتگو با خبرنگار "مهر"، انديشيدن را لازمه تجدد دانست و گفت: فهم دين، ارتباط نزديكي با انديشه انسان دارد، در قرآن دستورات بسياري در زمينه انديشيدن به پديده هاي طبيعت و مسائل مختلف وجود دارد .

وي در ادامه گفت: انسان همواره در حال تحول است و ذهن خود را به طور مدام بر اساس داده هاي بيروني نو مي كند از اين روست كه مفسران قرآن در هر عصري، متناسب با بينش خود عقايد تازه اي را مطرح مي كنند.

ايازي به گفته حضرت علي (ع) اشاره كرد و افزود: اميرالمومنين (ع) سكون و خمودگي را سرزنش و انسان را به پويايي دعوت مي كند، دگرگوني و جنبشي كه در تمام آموزه هاي دين اسلام به آن سفارش كرده است.

وي با طرح اين پرسش كه تا چه اندازه ظرفيت تحول و پويايي در دين وجود دارد؟ گفت: اگر ديني نتواند اين پتانسيل و توانايي را در خود ايجاد كند، عملا دچار ركود و ايستايي شده و نمي تواند پاسخگوي پرسش پيروان راستين خود باشد.

حجت الاسلام ايازي اجتهاد را تلاش براي فهم دين اعلام كرد و افزود: فقه، پاسخگويي به نيازهاي است و مجتهد به كسي گفته مي شود كه خردگرا بوده و انديشمند حركت كند.

وي تعامل را بستري براي رشد جامعه دانست و گفت: در فضاي گفتگو و تعامل فكري است كه انسانها رشد مي كنند، در غير اين صورت اگر افرادي خود را قيم و ولي مردم بدانند و شرايط آزاد انديشي و گفتمان را فراهم نياورند به مردم ظلم كرده و حق آنها را ناديده مي گيرند.