خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - اسما محمودی: ساعات پایانی کلاس است و همه منتظر به صدا آمدن زنگ تفریح هستند، در ذهنشان به دنبال انتخاب جذاب‌ترین خوراکی می‌گردند که ساعات باقیمانده مدرسه را بدون احساس ضعف سپری کرده و انرژی را لازم کنند. صدای زنگ بلند می‌شود و دانش آموزان با کیف‌های پول و خرسند روانه بوفه مدرسه می‌شوند.

یکی از مسائل مهم در سلامت افراد بحث تغذیه است که بر فرآیند یادگیری نیز بسیار تأثیرگذار است. عرضه انواع خوراکی‌ها در بوفه‌های مدارس این روزها به امری عادی تبدیل‌شده اما در سال‌های اخیر قوانینی در این خصوص به تصویب رسیده و نظارت بر نوع مواد غذایی که در این اماکن عرضه می‌شود افزایش پیداکرده است؛ به‌گونه‌ای که عرضه انواع چیپس و پفک در مدارس ممنوع شده و به‌جای آن راهکار عرضه میان وعده‌های ساده مانند لوبیا گرم و عدسی ارائه‌شده است که در حال حاضر به‌صورت محدود در برخی مدارس در حال اجراست.

زمانی که پای صحبت والدین دانش آموزان می‌نشینیم گلایه‌مند از برخی مواد غذایی عرضه‌شده در بوفه‌های مدارس هستند و البته مسئولان نیز توپ را به زمین خانواده‌ها می‌اندازند و صحبت از فرهنگ ناصحیح تغذیه به میان می‌آورند و پایه و اساس شکل‌گیری این فرهنگ را نیز در خانواده‌ها می‌دانند.

اما واقعیت این است که برای تغییر الگوی تغذیه دانش آموزان، اقدامات باید از خانواده‌ها شروع‌شده و درنهایت این روند در مدرسه نیز ادامه پیدا کند و خانواده‌ها و آموزش پرورش مکمل یکدیگر باشند.

علی ابراهیمی دانش‌آموز کلاس چهارم است از او در خصوص نوع مواد غذایی که در بوفه مدرسه عرضه می‌شود سؤال می‌کنم که پاسخ می‌دهد: در روزهای مختلف موادی مانند بیسکویت، کیک، لوبیا گرم و ساندویچ فلافل عرضه می‌شود.

وی می‌گوید: سال گذشته مواد غیربهداشتی نظیر لواشک نیز در مدرسه عرضه می‌شد که امسال دیگر شاهد فروش این قبیل مواد در بوفه مدرسه نیستیم.

محمد اسلامی نیز که در کلاس سوم مشغول به تحصیل است، می‌گوید: والدین من مخالف خرید از بوفه مدرسه بوده و برای تغذیه در ساعات حضور در مدرسه ساندویچ نان و پنیر یا کیک‌های خانگی مادرم را همراه می‌آورم.

آیسا قاسم‌زاده که دانش‌آموز کلاس سوم است از عرضه ساندویچ فلافل، پف فیل، دوغ و لوبیا گرم در بوفه مدرسه خبر می‌دهد و می‌افزاید: آنقدر لوبیا گرم در مدرسه متقاضی دارد که در کمترین زمان ممکن به اتمام می‌رسد و اگر دیر به بوفه برسیم امکان دارد که موفق به تهیه آن نشویم.

وقتی نظرش را در خصوص اینکه آیا دوست دارد موادی نظیر چیپس و پفک در بوفه مدرسه ارائه شود، می پرسم؛ برقی از شادی در چشمانش موج می زند و می‌گوید: به نظرم اینها بی‌نظیرترین خوراکی‌های دنیاست.

با شنیدن این پاسخ به این فکر فرو می روم که واقعا خانواده ها تا چه میزان سعی کرده‌اند الگوی تغذیه ای مناسبی برای فرزندان خود تعریف کنند و آیا مسئولان نیز به این اندیشیده اند که با جایگزین کردن چه موادی می توان ذائقه کودکان را از موادغیر مفید و گاها مضر به سمت مواد غذایی نظیر چیپس خرما، مغزهای گردو، پسته، بادام و خشکبار که دارای ارزش غذایی بالاییست سوق داد و در این خصوص چه اقداماتی را انجام داده اند.

تأثیر تغذیه بر یادگیری دانش آموزان

علی روحی، کارشناس سلامت و تندرستی اداره کل آموزش‌وپرورش استان کرمان در گفتگو با مهر دلیل راه‌اندازی بوفه در مدارس را نیاز دانش آموزان به میان وعده در یک‌زمان خاص عنوان کرده و می‌گوید: قند خون دانش آموزان در یک ساعت مشخص پایین می‌آید و لازم است که با استفاده از مواد غذایی نیاز بدنشان را پاسخ دهند.

وی راه‌اندازی تعاونی‌های آموزشگاهی از سال ۱۳۵۳ در برخی نقاط کشور مورداشاره قرار می‌دهد و می‌افزاید: ارتقاء سلامت از طریق تأمین نیازهای تغذیه‌ای دانش آموزان، فرهنگ‌سازی صحیح تغذیه در خانواده‌ها، جبران کمبودهای تغذیه‌ای احتمالی، انتخاب خوراکی‌های بهداشتی و مغذی و تقویت قدرت یادگیری با تغذیه سالم هدف اصلی راه‌اندازی تعاونی و بوفه مدارس است.

روحی با اشاره به اینکه سه مدل خریدوفروش به‌صورت بوفه، شرکت تعاونی و پایگاه تغذیه سالم در مدارس صورت می‌گیرد، می‌افزاید: مواد غذایی که در بوفه و تعاونی‌ها عرضه می‌شوند باید دارای بسته‌بندی و نشانه سیب سلامت باشند؛ که این نشانه از سوی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی داده می‌شود.

چیپس و پفک ممنوع!

وی به لیست مواد غذایی مجاز و غیرمجاز مدارس اشاره می‌کند و می‌افزاید: ممکن است برخی مواد دارای سیب سلامت نیز در زمره مواد غیرمجاز مدارس به شمار بیایند که ازاین‌دست مواد خوراکی می‌توان به چیپس، غلات حجیم‌شده و نوشابه اشاره کرد.

روحی ادامه می‌دهد: بحث ارزش غذایی و اصلاح فرهنگ تغذیه در مدارس مدنظر مسئولان آموزش و پرورش بوده و برای این منظور برخی مواد با وجود دارا بودن سیب سلامت در لیست مواد غذایی غیرمجاز بوفه مدارس قرار دارند.

وی حالت سوم خریدوفروش در مدرسه را پایگاه تغذیه سالم می‌داند و می‌گوید: رویکرد وزارتخانه های آموزش‌وپرورش و بهداشت این است که فضایی در مدارس با شرایط استاندارد و امکانات بهداشتی برای پخت‌وپز در نظر گرفته شود که در این مکان میان وعده‌هایی سالم نظیر لوبیا گرم، عدسی و ساندویچ مرغ تهیه و در اختیار دانش آموزان قرار گیرد و برای این منظور شرایطی خاص تعریف‌شده است.

روحی با اشاره به اینکه مدارسی که دارای شرایط لازم برای راه‌اندازی پایگاه تغذیه سالم نباشند، اجازه فروش مواد غذایی روباز را ندارند؛ می‌افزاید: همچنین امکان طبخ مواد غذایی در مکانی دیگر و انتقال به مدرسه وجود ندارد و با این اقدام غیرقانونی برخورد می‌شود.

در بوفه‌ها به روی ساندویچ سوسیس و کالباس بسته شد

وی در خصوص ارائه ساندویچ در بوفه مدارس می‌گوید: ساندویچ‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند و فروش هرگونه ساندویچ فرآوری شده با گوشت مانند سوسیس، کالباس و همبرگر در بوفه مدارس ۱۰۰ درصد ممنوع است. ساندویچ فلافل نیز به دلیل اینکه جز مواد سرخ‌کردنی است جزء لیست مواد ممنوعه مدارس قرار دارد.

روحی تأکید می‌کند: باید فرهنگ تغذیه دانش آموزان تغییر کرده و به سمت استفاده از مواد سالم مانند ساندویچ مرغ، نان و پنیر و سبزی یا گردو و ساندویچ‌هایی از این قبیل سوق داده شود.

وی از وجود بیش از ۷۰۰ مدرسه در ناحیه یک و دو کرمان خبر می‌دهد و معتقد است که مسائل گفته‌شده در ۹۸ تا ۹۹ درصد مدارس رعایت می‌کنند.

روحی اما رعایت نشدن این مسائل در برخی مدارس استان‌ها را قبول دارد و می‌گوید: با ریشه‌یابی علت تمایل دانش‌آموز به مواد غذایی غیرمفید می‌توان به خانواده‌ها رسید چراکه مهم‌ترین عامل محافظت‌کننده در مقابل هر نوع آسیب روحی، اجتماعی و فرهنگی خانواده است و در خصوص تغذیه نیز ذائقه افراد در خانواده‌ها شکل‌گرفته و تغییر نگرش آن‌ها در مدرسه به‌سختی صورت می‌گیرد چراکه اساس نگرش‌ها تا پنج‌سالگی شکل می‌گیرد.

وی ادامه می‌دهد: از خانواده می‌خواهیم با انجام یک آزمایش ساده فرزندان خود را امتحان کنند و با پرداخت مبلغی پول به فرزندانشان از آن‌ها بخواهند برای شام غذایی تهیه کنند نوع موادی که فرزندان انتخاب می‌کنند درواقع بیانگر ذائقه واقعی آن‌هاست که در خانواده شکل‌گرفته است.

روحی می‌گوید: چندین سال پیش که قیمت پفک ارزان‌تر از شیر بود افراد دلیل مصرف نکردن شیر را گرانی آن عنوان می‌کردند درحالی‌که در حال حاضر قیمت شیر هزار تومان و قیمت چیپس دو هزار تومان است اما بازهم تمایل افراد بیشتر به سمت چیپس است تا شیر و این یعنی فرهنگ تغذیه‌ای نادرست.

وی از حضور بهداشتیار در مدارس ابتدایی و راهنمایی خبر داده و می‌افزاید: این افراد از بین دانش آموزان انتخاب می‌شوند و موارد تخلف در زمینهٔ استفاده از مواد غذایی ممنوعه در مدرسه توسط آن‌ها به مربی گزارش می‌شود اما این مسئله را نمی‌توان در مدارس متوسطه اجرایی کرد.

روحی با اشاره به نظارت بر بهداشت مسئولان و فروشندگان بوفه مدارس، می‌گوید: همه افرادی که در مدارس با مواد غذایی در ارتباط هستند حتماً باید کارت سلامت و عدم سوءمصرف مواد مخدر از دانشگاه علوم پزشکی اخذ کنند، ضمن اینکه این افراد باید دوره ۳۰ ساعته ضمن خدمت بهداشت عمومی را نیز بگذرانند.

هر دانش‌آموز ۵۰ نوبت شیر دریافت می‌کند

غلامرضا شریفی مسئول تغذیه و توزیع شیر رایگان در مدارس در اداره کل آموزش‌وپرورش استان کرمان در خصوص توزیع شیر در مدارس کرمان به مهر می‌گوید: شیرهای روزانه از کارخانه‌ها تحویل مدارس می‌شود و هم‌اینک در حال توزیع است.

وی از توزیع شیرهای استریل در مدارس شهرهای دور از کارخانه‌ها خبر داده و می‌افزاید: برای این مدارس با کارخانه‌ها قرارداد بسته‌شده و بر اساس لیست توزیع شیر ارسال می‌شود.

شریفی با اشاره به عرضه شیر رایگان در تمامی مدارس دولتی و غیردولتی، می‌افزاید: با پی گیری‌های وزیر آموزش‌وپرورش همه دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی و پیش‌دبستانی‌های مستقر در مدارس شیر را دریافت می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: هر دانش‌آموز سه نوبت در هفته شیر دریافت می‌کند و تا پایان سال هر دانش‌آموز ۵۰ نوبت شیر دریافت می‌کند.

شریفی می‌گوید: یکی از اهداف توزیع شیر در مدرسه فرهنگ‌سازی مصرف شیر است و بسیاری از بیماری‌ها مصرف شیر کاهش پیداکرده و سلامت جامعه افزایش می‌یابد. اداره استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی بر سلامت شیر نظارت دارند.

دغدغه‌ها والدین دانش آموزان

لیلا محمدی مادری است که شاغل بوده و یکی از نگرانی‌های او وضعیت تغذیه فرزندش در مدرسه است، وی می‌گوید: اگر عرضه میان وعده‌هایی نظیر لوبیا گرم و عدسی در مدارس فراگیر می‌شد و بچه‌ها کمتر به سراغ خوراکی‌هایی نظیر پف فیل و کیک‌های کارخانه‌ای می‌رفتند و سلامت دانش آموزان افزایش پیدا می‌کرد.

سجاد حسینی نسب نیز که دو فرزند دانش‌آموز دارد نیز می‌گوید: اگر مدارس مانند مهدها مبلغی را دریافت می‌کردند و در ازای آن مواد غذایی سالم مانند میوه را در اختیار دانش آموزان قرار می‌دادند می‌توانست در رفع دغدغه‌های والدین در خصوص سلامت فرزندانمان تأثیرگذار باشد.

اما بوفه‌های مدارس ظرفیتی بی‌نظیر برای تغییر ذائقه دانش آموزان هستند که مسئولان مربوطه می‌توانند با استفاده از این ظرفیت و ارائه مواد غذایی مغذی افراد را از سنین پایین به سمت تغذیه سالم سوق داده و اهمیت تغذیه در سلامت افراد را یادآور شوند تا در آینده شاهد حضور افرادی سالم در جامعه باشیم؛ ضمن آنکه تغذیه در افزایش قدرت یادگیری افراد نیز بسیار تأثیرگذار است و در این خصوص خانواده‌ها نیز نقشی انکارناپذیر و اساسی دارند.