جلال طالباني تشكيل دولت وحدت ملي درعراق را ضرورتي تاريخي خواند

به گزارش خبرگزاري مهر، جلال طالباني رئيس جمهوري عراق درگفتگو با شبكه العربيه اعلام كرد: اگراحزاب و گروه هاي سياسي عراق درمورد تشكيل دولت وحدت ملي دراين كشوربه توافق نرسند، درچنين زماني ما ازبروزجنگ داخلي درعراق ترس وواهمه داريم.

رئيس جمهوري عراق افزود: به اين علت تشكيل دولت وحدت ملي درعراق ضرورت تاريخي و حياتي براي عراق است.

جلال طالباني درادامه اين مصاحبه تاكيد كرد: اگروحدت ملي درعراق شكل نگيرد، عراق امروزوارد دايره خطرمي شود.وي همچنين با اشاره به اين مطلب كه عراق اكنون بحران خطرناكي را مي گذارند، اعلام كرد: اگر نتوانيم براي اين بحران راه حلي بيابيم كمترين نتيجه اش بروزفاجعه دراين كشورخواهد بود.

با اشاره به موضوع بحران سياسي عراق، رئيس جمهوري اين كشوربيان كرد هيچ اعتراض و مخالفتي درمورد شخص ابراهيم جعفري نيست اما نامزد ديگري مي تواند با همراهي ديگرفهرست ها پيروزشود.

وي درادامه تصريح كرد ما درهيچ جناحي عليه ائتلاف عراق يكپارچه داخل نمي شويم و همچنين با ائتلاف عراق يكپارچه نيز عليه هيچ جناحي ديگري فعاليت نمي كنيم.

درفوريه ( بهمن) ماه گذشته ائتلاف عراق يكپارچه با برگزاري راي گيري ابراهيم جعفري را به عنوان نامزد سمت نخست وزير اين كشوربرگزيد.دراين راي گيري جعفري با اختلاف يك راي ازعادل عبدالمهدي معاون رئيس جمهوري عراق پيشي گرفت.

براساس قانون اساسي عراق، نخست وزيرعراق ازفراكسيون اكثريت نمايندگان پارلمان عراق انتخاب مي شود. نخست وزيريك ماه براي تشكيل كابينه فرصت دارد و اگر دراين مدت موفق به تشكيل دولت نشود، شخص ديگري به جاي وي مي آيد.

اين درحالي است كه رهبران واحزاب سياسي عراق درنشست پنج شنبه كه خود كه درمقراقامت جلال طالباني برگزارشد با درخواست ائتلاف عراق يكپارچه براي به تعويق افتادن تشكيل اولين نشست پارلمان عراق در19 مارس(28 اسفند) به توافق رسيدند.

دراين نشست همچنين درمورد مسئله نامزدي ابراهيم جعفري براي سمت نخست وزيري عراق رايزني هايي انجام شد.