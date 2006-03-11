موضع مبهم چين و روسيه براي حمايت از بيانيه اروپا عليه ايران

به گزارش خبرگزاري مهر روزنامه واشنگتن پست نوشت : دولت بوش به حمايت فرانسه و انگليس، مسكو و پكن را در نشست پنج عضو داراي حق وتو تحت فشار قرار داد تا از بيانيه شوراي امنيت كه از ايران مي خواهد تا در جستجوي يك توافق باشد ، حمايت كنند.

انگليس و فرانسه ، نويسندگان مهم پيش نويس اين بيانيه پيشنهادي اميدوار هستند تا متني را به شوراي امنيت 15 عضوي تا پيش از روز دوشنبه و پس از نشست پنج عضو دائم شوراي امنيت ارائه دهند.

اين در حالي است كه سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه در گفتگو با تلويزيون روسيه گفت كه هيچ توافقي در مورد نقش شوراي امنيت درحل بحران هسته اي وجود ندارد.وي همچنين پيشنهاد داد كه يك نشست بين المللي براي تقويت يك ديدگاه مشترك در مورد ايران صورت گيرد.

پيشنهاد وي برگزاري كنفرانسي در خارج از آمريكا و در بين كشورهاي داراي حق وتو و آژانس بين المللي انرژي اتمي بود . مقامات آمريكايي نگرانند و مي گويند كه چنين ديدگاهي مي خواهد سرعت حركتي را كه مي تواند به تحريم هاي سازمان ملل منجر شود، بگيرد و آن را آهسته كند.

نشست روزگذشته ازنظرسياسي گامي جديد وظريف در مواجهه ديپلماتيك 2 تا 2.5 سال بين قدرتهاي بزرگ غرب و ايران بود .

روزگذشته جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا كه به نظرمي رسيد همچنان خواهان اعمال فشار برايران است، درجمع روزنامه نگاران گفت كه تهران نشان داده كه يك نگراني امنيت ملي براي آمريكا است و اثبات كرده كه تمايلات هسته اي و تهديد آن براي تخريب هم پيمان ما اسرائيل است.

اگرچه مقامات آمريكا پيشنهاد لاوروف را رد نكردند، اما آنها گفتند كه اين زماني است تا شوراي امنيت فعاليتهاي هسته اي ايران را مورد بررسي قرار دهد.

" تام كيسي" سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا گفت:" از نظر ما در حال حاضر جايي كه اقدام ديپلماتيك درست در آنجا قرار دارد، در شوراي امنيت است. به عقيده ما اينجا همان جايي است كه بايد تمركز صورت گيرد.

اين در حالي بود كه توني بلر نخست وزير انگليس هشدار داد كه اگر ايران به عدم پايبندي به تعهدات خود ادامه دهد ، " با يك موقعيت جدي" روبه رو خواهد شد.اما كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد خواستار احتياط در اين زمينه شد و گفت كه بهترين راه حل يك راه حل از طريق مذاكره است.وي تصريح كرد كه اگر به من براي حل اين بحران نياز باشد ، من سفر خود به آفريقا را متوقف مي كنم.

فرانسه و انگليس روز چهارشنبه اركان يك بيانيه پيشنهادي شوراي امنيت را در مورد ايران ارائه دادند. دراين بيانيه از محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي خواسته شده تا فعاليتهاي ايران را ظرف 14 روزگزارش دهد.براساس اين پيشنهاد " اقدام شوراي امنيت سازمان ملل براي مستحكم كردن قدرت آزانس الزامي است ."

اگرچه اين پيشنهاد اروپا صريحا ايران را با اقدامات تنبيه كننده تهديد نمي كند، امامي گويد كه فعاليت غني سازي محدود بر اهميت و الزام اقدام هر چه بيشتر توسط شوراي امنيت مي افزايد.

ديپلماتهاي آمريكايي و اروپايي مي گويند كه آنها درجستجوي پذيرش فصل 7 قطع نامه هستند كه اگر ايران با آژانس همكاري نكند، مي تواند به اعمال تحريم ها يا حتي استفاده ازقدرت نظامي منجر شود.

يك مقام انگليسي ادعا كرد:" الگوي رفتار ايران به گونه اي است كه نشان دهنده هدف آن حد اقل براي رسيدن به توانايي بمب هسته اي است.ما هيچ مدرك محكمي نداريم ، اما شك و ترديد عميق همچنان باقي مي ماند."

پس ازنشست روز گذشته " وانگ گوانگيا " سفير چين در سازمان ملل گفت كه اعضاي دائم شوراي امنيت " مذاكرات خوبي " داشتند . اما وانگ و " اندرو دنيسف" سفير روسيه در سازمان ملل از اينكه بخواهند بگويند كه آيا آنها از بيانيه اروپا حمايت خواهند كرد امتناع كردند.