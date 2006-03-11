نگاه هنرمند به اثر هنري اعتبار مي بخشد

گوهرخيرانديش، بازيگر سينما، ضمن بيان اين مطلب در حاشيه جشنواره زنان فيلمساز در گفت وگو با خبرگزاري "مهر"، در مورد شرايط فيلمسازي زنان و حضور آنها در سينماي ايران گفت : در ابتدا بايد بگويم در زمينه فيلمسازي زنان سخن گفتن كمي دشوار است و چون اين مسئله كلي است، بايد كمي با دقت بيشتري به اين سوال پاسخ داد .

بازيگر فيلم " بانو " تاكيد كرد : البته در هنر و به خصوص در سينما، چندان به مرزبندي جنسيتي هنرمند اعتقاد چنداني ندارم و فكر مي كنم بايد فراتر از جنسيت به آن نگاه كنيم. نوع نگاه هنرمند است كه مي تواند نگاه زنانه و يا مردانه باشد . فيلمسازان مردي هستند كه نگاه كاملاً حساس تر، ظريف تر و لطيف تر از زنها دارند. فيلمسازان زني هستند كه نگاه كاملاً خشنوت آميز به تمام مسائل دارند و وقتي فيلم آنها را مي بيني ، به هيچ وجه باورت نمي شود پشت اين تصاوير يك زن حضور داشته است .

بازيگر فيلم " مكس " افزود : البته تعداد زنان فيلمساز حرفه اي ايران از انگشتان دو دست فراتر نمي رود، ولي خوشبختانه اين زنان فيلمساز از شاخص ترين و مهم ترين و سرشناس ترين كارگردانهاي سينماي ايران هستند و باعث افتخار و مباهات زنان ايراني هستند .

اين بازيگر تاكيد كرد: برگزاري جشنواره هايي با محوريت زنها باعث رشد و ارتقاي زنان جوان فيلمساز خواهد شد و اين هنرمندان جوان آينده سينماي ايران را تضمين خواهند كرد تا بتوانند آثاري در حد فيلمسازان زن نسل قبلي خود خلق كنند و سينماي ايران نيز از چنين استعدادهاي جواني حمايت خواهد كرد.