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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۶:۳۲

درمان عفونت هاي گوش كودكان با استفاده از واكسن

درمان عفونت هاي گوش كودكان با استفاده از واكسن

عفونت هاي مكرر گوش يكي از مشكلات شايع در كودكان نوپا است كه با استفاده از واكسن هاي جديد ، اين عارضه تا حد قابل توجهي كاهش مي يابد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، رويترز اعلام كرد: واكسن مذكور بارها و بارها مورد آزمايش قرار گرفته و توانسته عفونتهاي گوش مياني كه در نوزادان و كودكان بسيار شايع است و به واسطه درد و بي قراري والدين را نگران مي كند ، كاهش دهد.

متخصصان معتقدند: اين واكسن را مي توان از 6 ماهگي به كودكان تزريق كرد.

با توجه به اينكه عفونت هاي گوش مياني موجب بروز تب ، درد و كاهش حس شنوايي شده و اصولا در پي بروز سرماخوردگي در كودكان ايجاد مي شود و يكي از راههاي درماني آن استفاده از آنتي بيوتيك است كه بدن كودك را ضعيف مي كند.

يكي از محققان اين طرح معتقد است: استفاده از اين واكسن علاوه بر پيشگيري از بروز عفونت هاي گوش مي تواند ميزان ابتلا به عفونت هاي گلو و بيني را نيز تا 30 درصد كاهش دهد.

متخصصان توصيه مي كنند: براي رسيدن به نتيجه مطلوب بهتر است اين واكسن در 3 نوبت و قبل از 15 ماهگي مورد استفاده  قرار گيرد.

کد مطلب 301544

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