درمان عفونت هاي گوش كودكان با استفاده از واكسن

به گزارش خبرگزاري مهر ، رويترز اعلام كرد: واكسن مذكور بارها و بارها مورد آزمايش قرار گرفته و توانسته عفونتهاي گوش مياني كه در نوزادان و كودكان بسيار شايع است و به واسطه درد و بي قراري والدين را نگران مي كند ، كاهش دهد.

متخصصان معتقدند: اين واكسن را مي توان از 6 ماهگي به كودكان تزريق كرد.

با توجه به اينكه عفونت هاي گوش مياني موجب بروز تب ، درد و كاهش حس شنوايي شده و اصولا در پي بروز سرماخوردگي در كودكان ايجاد مي شود و يكي از راههاي درماني آن استفاده از آنتي بيوتيك است كه بدن كودك را ضعيف مي كند.

يكي از محققان اين طرح معتقد است: استفاده از اين واكسن علاوه بر پيشگيري از بروز عفونت هاي گوش مي تواند ميزان ابتلا به عفونت هاي گلو و بيني را نيز تا 30 درصد كاهش دهد.

متخصصان توصيه مي كنند: براي رسيدن به نتيجه مطلوب بهتر است اين واكسن در 3 نوبت و قبل از 15 ماهگي مورد استفاده قرار گيرد.

