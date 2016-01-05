به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، امسال هیاتی از متخصصان ادبی سعی می‌کنند بهترین رمان نوشته شده در تاریخ درباره «رسیدن به سن بلوغ» را معرفی کنند و با این کار به یک سوال کلیدی پاسخ می‌دهند: آیا اثری می‌تواند «ناتور دشت» نوشته جی‌دی سلینجر را شکست دهد؟

سازمان‌دهندگان فستیوال ادبی ایندپندنت بَت، یک لیست اولیه شامل ۵۰ رمان را ترتیب داده‌اند که گستره آن چند قرن و سبک ادبی را دربرمی‌گیرد و هری پاتر را مقابل جین ایر و پیپ از رمان «آرزوهای بزرگ» چارلز دیکنز را مقابل کریستوفر، پسر نوجوان رمان «ماجرای عجیب سگی در شب» قرار می‌دهد.

ویو گراسکوپ مدیر هنری فستیوال، این لیست را از بررسی‌های قبلی، پیشنهادهای متخصصان و راه‌حل‌های رسانه اجتماعی جمع‌آوری کرده است.

«محور موضوعی کلی» مورد نیاز برای ورود به این لیست این است که رمان باید به تجربه‌های حرکت از کودکی به سمت بلوغ بپردازد و باید خواننده در حالیکه سال‌های نوجوانی‌اش را پشت سر می‌گذارد آن را کشف کند.

انتخاب‌های گلچین‌شده شامل «زنان کوچک» نوشته لوییزا می آلکوت، «ورنون گاد لیتل» نوشته دی‌بی‌سی پیِر، «گوشت روی گندم» نوشته چارلز بوکفسکی و «بادبادک‌باز» نوشته خالد حسینی هم می‌شوند.

خانم گراسکوپ گفت: «من می‌خواهم گستره انتخاب‌ها تا جایی که ممکن است بزرگ باشد تا داوران بتوانند واقعا بحث کنند و درست پارامترها را تعیین کنند. مهم است که این رمان‌های رسیدن به بلوغ را به عنوان چیزی تساوی‌گرا ببینیم و آن وقت می‌توانیم چشم‌های‌مان را از طریق ادبیات به تجربه‌های زندگی فرد دیگری باز کنیم».

رمان‌های ژانر بزرگسالان جوان این لیست شامل «بازی‌های گرسنگی» سوزان کالینز می‌شود و رمان «هری پاتر و سنگ جادو» نوشته جی‌کی رولینگ هم در آن حضور دارد.

ممکن است فکر کنید هری پاتر رمانی درباره رسیدن به سن بلوغ نیست اما مدیر این فستیوال می‌گوید؛ «برای یک نسل، این کاملا یک رمان رسیدن به سن بلوغ است». از دیگر داستان‌های غیرعادی لیست هم می‌توان به رمان پادآرمان‌گرای «هرگز مرا رها نکن» کازوئو ایشیگورو و «ارباب مگس‌ها» به قلم ویلیام گولدینگ اشاره کرد.

سلینجر با ناطور دشت از اصلی‌ترین مدعیان این فستیوال است

اما «ناتور دشت» جی‌دی سلینجر یکی از رمان‌های محبوب بدیهی این لیست است که در مدارس جهان درس داده می‌شود. خانم گراسکوپ می‌گوید: «آیا چیزی می‌تواند ناتور دشت را از مقام اول کنار بزند؟ شخصا من طرفدار رمان «ظرف زنگ» نوشته سیلویا پلات هستم. این کتابی بود که باعث شد من بخواهم نویسنده باشم».

هیات داوران این فستیوال در روز بیست و هشتم ماه فوریه به هدایت خانم گراسکوپ و با حضور جان والش ستون‌نویس ایندپندنت این لیست اولیه را به ۲۱ رمان کاهش می‌دهد و در نهایت یک برنده انتخاب می‌کند.

گراسکوپ می‌گوید: «مردم را تشویق می‌کنم این کتاب‌ها را دوباره بخوانند و ببینند هنوز هم همان تاثیر را دارند یا نه؟ این‌ها کتاب‌هایی برای زمان‌های خاص در زندگی شما هستند. چه اهمیتی دارد اگر آن‌ها وقتی ۶۰ سال دارید احساس ژرف بودن برای‌تان ایجاد نکنند؟»