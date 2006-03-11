چهاردهين جلسه دادگاه صدام فردا از سرگرفته مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه القدس العربي، رئيس هيئت دادستاني دادگاه محاكمه صدام اعلام كرد: تيم وكلاي مدافع سران حزب بعث عراق به وي اطلاع دادند كه درجلسه فردا محاكمه صدام شركت مي كنند.

موسوي همچنين خاطرنشان كرد دلايل محكمي درخلال 13 جلسه گذشته دادگاه صدام، ارائه شد و اسناد و مدارك جديدي وجود دارد كه فردا دردادگاه ارائه مي شود و اين اسناد صدام را محكوم مي كند.

روزنامه الشرق الاسط هم نوشت امروزتيم وكلاي مدافع صدام با وي دربازداشتگاهش ديدارمي كنند.

يك منبع درهيئت وكلاي صدام درعمان نيز اعلام نمود براي ديدارصدام به بغداد مي رويم واين ديدارطبق معمول 7 ساعت به طول مي انجامد چراكه آمريكايي ها اجازه اين ديداررا با صدام به ما مي دهند.

تيم وكلاي مدافع صدام شامل خليل الدليمي وكيل عراقي ، رمزي كلارك وكيل آمريكايي ، عصام الغزاوي وكيل اردني ، نجيب النعيمي وكيل قطري و صالح العرطومي رئيس وكلاي اردن است.

العرطومي درباره دادگاه صدام تصريح كرد: تيم وكلاي مدافع صدام و 7 تن ازهمدستانش ازدادگاه خواستند تا محاكمه صدام و يارانش درمورد پرونده دجيل دريك كشور بي طرف انجام شود.

وي همچنين خاطرنشان كرد اين هيئت پيشنهاد داد محاكمه صدام دريكي ازكشورهاي قطر، اردن ، سوئد يا اتريش انجام شود و قضات و هئيت دادستاني هم به خاطر دشمني شان با متهمان بايد بركنار شوند و صدام هم آزاد شود چراكه وي اسيرجنگي است.

درجلسه فرداي محاكمه صدام و7 تن ازهمدستانش، مانند جلسات گذشته پرونده مربوط به جنايت الدجيل مورد بررسي مي گيرد.

درسال 1982 به دنبال ترورنافرجام صدام ، 148 تن ازشيعيان منطقه الدجيل كشته شدند.

ديكتاتورسابق عراق و همدستانش تاكنون درچند جلسه گذشته دادگاه محاكمه خود درجنايت كشتار بيش از 140 شيعه بيگناه در منطقه دجيل در سال 1982 حاضر شده اند، اما با وجود شهادت چندين شاهد درباره جنايات آنها، حاضر به اعتراف نشده اند.