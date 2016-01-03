شهادت شیخ نمر زلزله در حاکمیت آل سعود را به دنبال دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی استان مرکزی حجت الاسلام صفر قربانپور اظهار داشت: فاجعه اعدام روحانی وارسته و انقلابی عربستان سعودی که به جرم دفاع از آزادی خواهی و نشر فرهنگ علوی صورت گرفت به قدری تألم آور و دلخراش است که اگر مسلمین عالم خون گریه کنند سزاوار خواهد بود.

وی افزود: شهادت شیخ نمر مظهر مظلومیت شیعیان در کشوری است که نزول آیات الهی در آن منطقه صورت گرفته و امروزه مرکز وحدانیت الهی و حریم امن خداوند به دست خاندان پلید و ستم پیشه آل سعود تبدیل به مبدأ اختلافات و محل ایجاد نفاق در جهان اسلام شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی بیان داشت: تأسف بارتر از فاجعه اعدام روحانی مبارز و انقلابی، اظهار نظر و فتوای مفتی های وهابی است که این فاجعه را مطابق حکم الله قلمداد می کنند و به زعم خود اجرای فرمان خدا و رسول خدا (ص) را با قصد تقرب و اجر و مزد اخروی عهده دار شده اند.

قربانپور تصریح کرد: گرچه دنیا سابقه طولانی از مظلومیت معصومین(ع) و شهادت علمای بزرگوار تشیع را در پرونده خود دارد به اندازه ای که شنیدن وقایع این مظلومیت هم طاقت فرسا است اما سنت الهی چنین است که آثار و نتایج به دست آمده از این اقدامات جز برکت و عزت و افتخار برای پیروان علی بن ابیطالب (ع) و خاندان آن حضرت نبوده است.

وی اظهار داشت: مطمئنا پیامد شهادت آن شیخ شهید در عربستان سعودی ایجاد زلزله در حاکمیت آل سعود و شکستن کاخ شیشه ای وهابیت است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اشاره به اینکه این فاجعه روی سکه دیگری هم دارد و بیانگر تکالیف سنگین علما و مردم مسلمان عالم است، تصریح کرد: وظیفه علما فریاد زدن و یکپارچه شدن و مقابله جدی فتوایی و فقهی در دفاع از حرمین شریفین و آزادی مکه و مدینه از سلطه آل سعود است و وظیفه مردم نیز حمایت از رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری و عزم جزم در وحدت و پشتیبانی از ولایت فقیه و آرمان های انقلابی امام خمینی (ره) و علما است.