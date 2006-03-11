علي اكبرزرگاني نژاد درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزار مهر با بيان اينكه قانون جديد بازارسرمايه شرايط لازم را براي فعاليت نهادهاي مالي متفاوت فراهم مي كند، اذعان داشت: با فعال شدن نهادهاي مالي متفاوت، بازاربورس درآينده درحد ساير بازارهاي جهاني قرار مي گيرد.

وي با اشاره به اينكه قانون جديد بازارسرمايه بايدها ونبايدها را درانجام معاملات فراهم مي كند، اذعان داشت: برهمين اساس، بازاردرآينده با تغييرات ساختاري مواجه مي شود.

اين كارشناس بازارسرمايه اذعان داشت:در بلند مدت بايد شاهد اثرات مثبت قانون جديد بازار سرمايه باشيم.

زرگاني نژاد درادامه به اثرات مثبت كاهش دامنه نوسانات دربورس اشاره كرد وافزود: كاهش دامنه سهام جلوي نوسانات را در بازار سهام مي گيرد و به خريداران اين فرصت را مي دهد تا تغييرات نرخ ها را ملاحظه كنند وباتوجه به صلاحديد خودشان اقدام به انجام معامله بكند.

اين كارشناس بازارسرمايه مشكل اصلي بازارسرمايه را اشكالات ساختاري بازارعنوان كرد واظهارداشت: با اجراي قانون جديد بازار سرمايه اشكالات ساختاري بورس تاحد زيادي اصلاح مي شود.

وي يكي از الزمات رونق بازاربورس را تشكيل نهادهاي مالي ذكركرد وافزود: با اجراي قانون جديد بازار سرمايه نهادهاي مالي هم شكل قانوني به خود مي گيرد.

مديرعامل شركت سرمايه گذاري امين سهم درادامه يكي ازعوامل اصلي ثبات دربورس را تشويق سرمايه گذاران براي حضوردر بازارسهام كرد وافزود: با حضورسرمايه گذاران دربازارثبات نسبي دربازاربورس برقرارمي شود.