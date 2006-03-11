تعامل ميان اسلام و مسيحيت امري ضروري است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اسلام نيوز، شركت كنندگان در همايش " گفتگوي اديان در خدمت پيشرفت فردي و اجتماعي" در طرابلس ليبي اظهار داشتند: در گفتگوهاي ديني بايد به فهم متقابل رسيد و از زد و خورد و درگيرها با تشريك مساعي دوري جست. از اين رو بايد درگيريهايي كه ميان اجتماع و يا افراد به وجود آمده است را از طريق تحكيم و تثبيت آموزه ها و اشاعه ارزشهاي اساسي حق، عدالت و صلح برطرف كرد.

شركت كنندگان در اين همايش گفتگوي ديني كه برخي روابط بين المللي، تشويشهايي در آن به وجود آورده است را ضروري اعلام كردند.

دو گروه شركت كننده از مسيحيت و اسلام به لزوم پايه گذاري برنامه هاي همكاري متقابل به منظور شناخت ارزشهاي ديني اشاره و خواستار برعهده گرفتن مسئوليتهاي ديني و اخلاقي خود شدند تا از اهانت و تحقير آموزه ها و موازين ديني جلوگيري و مانع ايجاد دشمني و خصومت ميان ملتها و مردم شود.

آنها ياد آور شدند: گفتگوهاي ديني احترام به آموزه ها را به دنبال دارد و اين امر موجب مي شود به جاي اتلاف وقت بر سر اختلافات جزئي به پيشرفت و تحول و ترقي فكر كرد.

همايش "گفتگوي اديان در خدمت پيشرفت فردي و اجتماعي" با اشاره به مسئله احترام به انسانها و آموزه هاي ديني آنها و ارج نهادن بر كرامتهاي انساني با توجه به مسئله هجرت ديروز جمعه 10 مارس( 19 اسفند) به پايان رسيد و در چارچوب سلسله گفتگوهايي برگزار شد كه شوراي جهاني فراخوان به اسلام با همكاري شوراي گفتگوي اديان در واتيكان از سال 1976 آن را برگزار مي كند.