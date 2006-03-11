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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۳۷

استعدادهاي زيادي در بين زنان فيلمساز وجود دارد

استعدادهاي زيادي در بين زنان فيلمساز وجود دارد

علي شيدفر گفت : برگزاري جشنواره زنان فيلمساز مي تواند يك گام بسيار مهم و مثبت در شناسايي استعدادهاي زنان جوان فيلمساز باشد.

علي شيدفر، منتقد سينما، ضمن بيان اين مطلب، در حاشيه جشنواره زنان فيلمساز، در گفت وگو با خبرگزاري "مهر"، در مورد جشنواره زنان فيلمساز و حضور زنان ايراني در عرصه فيلمسازي گفت : با توجه به استعدادهاي جواني كه به خصوص در بين خانمها در اين سالها شاهد بوديم، برگزاري جشنواره زنان فيلمسازمي تواند يك گام مثبت و موثري باشد، براي كشف اين استعدادها و شكوفايي سينمايي كه به هرحال در سطح قابل قبولي در سطح جهان است .

وي تاكيد كرد : البته درعرصه فيلمسازي چندان نوع جنسيت كارگردان، ملاك نيست، ولي اگر قرار باشد تفكيكي صورت بگيرد، مي توانم به جرات بگوئيم زنان فيلمساز مطرح و صاحب نامي در كشور داريم  و در بين جوانها هم با توجه به آثارشان استعدادهاي فابل توجهي وجود دارد و نمونه آخرينش كه جذب سينماي حرفه اي ايران گرديد، مونازندي بود كه با فيلم زيباي "عصر جمعه" حضوري درخشان در جشنواره فجر داشت.

اين منتقد سينما افزود : اگر برگزاري جشنواره هاي اين چنيني تداوم داشته باشد، مي تواند فيلمساز زن مستعد و جوان را به عرصه سينماي كشور معرفي كند .

شيدفر در ادامه افزود : هر جشنواره كلاً در هر زمينه اي كه برگزار شود، مي تواند موثر باشد. چون آن جشنواره و آثار و فيلمسازانش مورد توجه قرار مي گيرند و در اين جشنواره، علاوه بر حضور آثار زنان فيلمساز، آثاري هم كه به زنها مي پردازند نيز حضور داشت .

وي افزود : به هر حال جشنواره هايي كه در حجم كوچكتري نسبت به جشنواره فيلم فجر برگزار مي شوند، نظير جشنواره مستند كيش، جشنواره فيلمهاي كوتاه و جشنواره زنان فيلمساز مي تواند محل دور هم شدن كارگردانهاي جوان و تبادل آراء و عقايد و نقد و بررسي كارهايشان باشد.

 

 

کد مطلب 301552

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