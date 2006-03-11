دولت دانمارك بايد به طور رسمي عذرخواهي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اسلام آنلاين، عمرخالد، واعظ مصري كه در انگلستان اقامت دارد در افتتاحيه اين همايش گفت: از اين پس دولت دانمارك بايد اقدامات بسياري در پيش گرفته و رسماً عذرخواهي كند.

خالد كه پيشنهاد برگزاري اين همايش دو روزه را ارائه كرده بود، گفت: گفتگو و بسياري از پروژه هاي مشترك عملي مي تواند بسيار مؤثرباشد؛ دانمارك بايد روي شكاف به وجود آمده يك پل بنا كند.

طارق سويدان عالم سوئد ضمن تأكيد بر اظهارات خالد خواستار عذرخواهي دولت دانمارك شد و گفت: ارائه عذرخواهي رسمي دانمارك يك ضرورت مطلق محسوب مي شود ؛ چرا كه دولت اين كشور به مسلمانان احترام نگذاشته است.

آندرس فوگ راسموسن از ارائه عذرخواهي رسمي براي انتشار كاريكاتورها امتناع كرده و علت آن را آزادي بيان و آزادي مطبوعات دانسته است.

همايش گفتگوي ديني و فرهنگي كه روز پنجشنبه و جمعه برگزارشد از سوي مؤسسه دانماركي مطالعات بين المللي و وزارت امور خارجه دانمارك برگزار شد تا به بحث درباره گفتگوي مسلمانان و غرب، آزادي بيان و جايگاه اقليت مسلمانان در غرب بپردازد.

درميان شركت كنندگان اين همايش مي توان به رئيس مؤسسه گفتگوي دانماركي مصر مستقر در قاهره و كارستن نيسن، اسقف دانمارك اشاره كرد.

اين كاريكاتورها كه بر اساس قوانين اسلامي، اهانت به مقدسات محسوب مي شوند ماه سپتامبر گذشته در روزنامه دانماركي "يولندپستن" و پس از آن به بهانه آزادي بيان دوباره در روزنامه هاي اروپايي منتشر شد.

استدلال آزادي بيان از سوي مسلمانان كه اعتقاد دارند آزادي نبايد به عنوان دستاويزي در راستاي اهانت به هيچ يك از اديان قرار گيرد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.

سويدان همچنين از دولت دانمارك به علت سوء اداره اين بحران انتقاد كرد و گفت: دولت دانمارك مي بايست چون نروژ به علت انتشار اين كاريكاتورهاي موهن عذرخواهي مي كرد نه به علت اهانت به مسلمانان.

وي افزود: اگر دولت دانمارك همان ابتدا عذرخواهي رسمي خود را ارائه مي كرد، اين مشكل رو به وخامت نمي گذاشت.

عمرخالد نيز اظهار داشت: اين همايش در راستاي همفكري و هم انديشي با همتايان دانماركي خود براي حل اين بحران و ممانعت از تكرار آن برگزار شده است.

وي افزود: ما به دانمارك سفر كرده ايم تا پلي بنا كنيم، اما اين پل بايد دوطرفه باشد.

خالد تصريح كرد: مسلمانان از آزادي بيان حمايت مي كنند اما آزادي بيان دربرگيرنده اهانت به اديان نيست.

سويدان نيز درخواست مسلمانان از مجامع جهاني براي تصويب قانوني كه اهانت به مقدسات را ممنوع كند مورد تأكيد قرار داد.

به دنبال انتشار كاريكاتورهاي موهن درباره پيامبر(ص) سازمان كنفرانس اسلامي و اتحاديه عرب به دنبال تصويب يك قطعنامه در سازمان ملل و تحريمهاي احتمالي براي حمايت از اديان هستند.