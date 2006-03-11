بررسي رقابتهاي جودو باشگاههاي كشور؛ ليگي خالي از شگفتي

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين رقابتها تنها يك بارشاهد استفاده از لفظ شگفتي بوديم و آن جائي كه بود كه پيام مخابرات كرج توانست مدافع عنوان قهرماني يعني پاس را با واژه شكست آشنا كند. حتي شكست همين با پاس برابردانشگاه آزاد پرستاره نيزشگفتي تلقي نشد. ازسوي ديگرملي پوشان كه تمامي آنها جزآرش مير اسماعيلي در ليگ حاضر بودند هم سالي بي دردسر را پشت سر گذاشتند و اغلب مبارزات خود را با پيروزي هاي آسان پشت سر گذاشتند . شايد غيبت عليرضا اميني سرمربي تيم ملي را در هفته هاي متوالي تنها نكته منفي ليگ بدانيم با وجود آنكه داوريها هم اشتباهات فراوان داشت و چندان راضي كننده نبود.

اما برخلاف داوريها، برگزاري مسابقات نظم خوبي دانست، دراين قسمت اگرتغيير مداوم سالن برگزاري را كه بسته به شرايط فدراسيون ايجاد شد كناربگذاريم كميته برگزاري مسابقات سالي موفق را پشت سر گذاشت.

دراين فدراسيون مي بايست براي سالهاي بعد تعداد ملي پوشان هر تيم را كاهش دهد. اين مسئله باعث مي شود تعداد بيشتري از تيم ها نفرات ملي پوش را دراختيارگرفته و با پخش شدن نفرات زبده، درسايرتيم ها كيفيت ليگ بالاتر ضمن اينكه نفرات بيشتري نيزدرتركيب تيم ها قرارمي گيرند. البته لزوم برگزاري يك كلاس هماهنگي براي مربيان جهت آشنائي با قوانين داوري نيزاحساس مي شود.

ذكريك نكته ديگر نيز ضروري است و اينكه فدراسيون بايد تمام تيم ها را مجبور به حضور درتمام مسابقات نمايد. اينكه يك تيم با تيم ديگري به توافق مي رسند تا نتيجه دلخواه دست پيدا كند تنها يك مفهوم دارد و آن تباني است. درليگ 84 بارها و بارها شاهد اين توافق بوديم.

نتايج كامل هفته آخر

اما درهفته پاياني دانشگاه آزاد با پيروزي هاي خود ادامه داد. اين تيم روزجمعه پاس تيم جدول را 4-5 و پيام مخابرات تيم سوم را 3-5 شكست داد و با اقتدار كامل ، بدون باخت و با 42 امتيازقهرماني خود را جشن گرفت. دربازي با پاس رودكي، چالاك، طوطي، ملك محمدي و معلومات و در بازي با پيام مخابرات شريعتي، رودكي، عسگري، رضائي، ملك محمدي و سرباز براي قهرمان ليگ صاحب پيروزي شدند. پاس قبل ازقهرماني بايد با پرسپوليس بازي مي كرد كه با توافق بدون انجام بازي 2-6 برنده شد. پيام هم قبل از اين باخت 2-7 نازنين شهد خراسان را شكست داده بود.

درسايربازيها هم نيروي زميني ارتش 4-5 برفجرسپاه و 1-8 مقابل نازنين شهد خراسان صاحب برتري شد تا با 24 امتيازسوم شود. پرسپوليس هم كه به پاس بدون انجام بازي باخته بود 4-5 مرات پولاد اصفهان را شكست داد و با 15 امتياز پنجم شد. درآخرين بازي هم مرات پولاد اصفهان 4-5 برابرفجرسپاه پيروزشد تا بالاخره درآخرين هفته طعم پيروزي را چشيده باشد. دراين مسابقات فجربا 10، نازنين شهد خراسان با 7 و نماينده اصفهان با 3 امتياز ششم تا هشتم شدند.