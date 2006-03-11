معلولان و سالمندان صاحب " خانه هاي مهر " مي شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، علي شاكري در جمع خبرنگاران افزود: خانه هاي مهر براي اولين بار در اصفهان ، در صورت نياز معلولان و سالمندان به اقامت كوتاه مدت به منظور انجام كارهاي درماني ، قضايي ، حقوقي و توانبخشي ، تشكيل مي شوند.

وي تصريح كرد: طرح اورژانس اجتماعي خدمات توانبخشي در راستاي ارائه خدمات به معلولان قطع نخاعي ، جسمي و حركتي ، طرح ايجاد بانك اطلاعاتي در ارتباط با مددجويان و معلولان تحت پوشش ، طرح مهدهاي كودك الكترونيكي و... از جمله اقدامات بهزيستي اصفهان است كه براي اولين بار در كشور اجرا مي شود.

شاكري با اشاره به اينكه طرح ايجاد مهدهاي كودك الكترونيكي براي اولين بار در اصفهان اجرا مي شود ، خاطر نشان كرد: 23 ميليون تومان اعتبار بدين منظور اختصاص داده شده در اين طرح هر مهد كودكي يك سايت براي خود ايجاد مي كند و تمامي اطلاعات مربوط به كودكان و آموزشهاي ارايه شده روي سايت قرار مي گيردو با اين روش بسياري از مشكلات برطرف خواهد شد .

مديركل بهزيستي استان اصفهان تاكيد كرد: در حال حاضر11مهد كودك به اين سيستم مجهز شده اند و در صورت تخصيص كامل اعتبارات ، بزودي تعداد زيادي از 495 مهد خصوصي ، دولتي ، روستا مهد و مهدهاي كودك خودكفا ، الكترونيكي مي شوند.

شاكري در مورد عدم اجراي طرح جامع حمايت از معلولين در كشور تاكيد كرد: با وجود اينكه 2 سال از زمان تصويب اين قانون مي گذرد اما نه اعتبار آن پيش بيني شده و نه توسط دستگاهها و سازمانها اجرا مي شود.

وي افزود: سازمان بهزيستي تنها سازماني است كه 12 درصد از كارمندان آن را معلولان تشكيل مي دهند. بنابراين قانون 3 درصد فقط در اين سازمان اجرا مي شود.

شاكري همچنين در مورد مستمري بسيار كم معلولان و مددجويان تحت پوشش گفت: ميزان مستمري كه بهزيستي به هر خانواده پرداخت مي كند ماهيانه 8 تا 18 هزار تومان است درصورتيكه بايد بر اساس قانون 40 درصد حداقل حقوق باشد و بايد هرچه سريعتر براي بهبود وضعيت معيشت خانواده ها اين امر مد نظر قرار گيرد.

وي تعداد خانوار تحت پوشش بهزيستي اصفهان را 7500 خانوار دانست و افزود: اين تعداد خانوار معادل 23 هزار نفر هستند و 3500 نفر نيز پشت در يافت خدمات اجتماعي قرار دارند وهمچميم در بخش توانبخشي نيز 50 هزار نفر تحت پوشش و 6 هزار نفر پشت نوبت هستند.