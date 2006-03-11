انتخابات هيئت مديره انجمن منتقدين سينما امروز برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، سومين دور مجمع عمومي انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي خانه سينما براي تعيين هيات مديره جديد اين انجمن، امروز، شنبه 20 اسفند ماه، راس ساعت هفده و سي دقيقه برگزار مي شود.

بنا به اين گزارش، اين جلسه، سومين فراخوان مجمع عمومي براي تعيين هيات مديره جديد انجمن منتقدان سينما است . در حالي كه در دو مجمع عمومي قبلي، تعداد اعضاء حاضر به حد نصاب براي برگزاري انتخابات نرسيده بود و انتخابات برگزار نگرديد.

در اين فراخوان، از كليه اعضاي انجمن منتقدين و نويسندگان سينمايي دعوت شده است تا در اين انتخابات حضور داشته باشند.

گفتني است ، طبق دستورالعمل اساسنامه انجمن منتقدان سينما، انتخابات براي تعيين هيات مديره جديد انجمن، امروز با حضور هر تعداد از اعضاء برگزار خواهد شد.