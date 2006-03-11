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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۲۳

انتخابات هيئت مديره انجمن منتقدين سينما امروز برگزار مي شود

انتخابات هيئت مديره انجمن منتقدين سينما امروز برگزار مي شود

انتخابات هيئت مديره انجمن منتقدان سينما، عصر امروز در محل خانه سينما برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، سومين دور مجمع عمومي انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي خانه سينما براي تعيين هيات مديره جديد اين انجمن، امروز، شنبه 20 اسفند ماه، راس ساعت هفده و سي دقيقه  برگزار مي شود.

بنا به اين گزارش، اين جلسه، سومين فراخوان مجمع عمومي براي تعيين هيات مديره جديد انجمن منتقدان سينما است . در حالي كه در دو مجمع عمومي قبلي، تعداد اعضاء حاضر به حد نصاب براي برگزاري انتخابات نرسيده بود و انتخابات برگزار نگرديد.

در اين فراخوان، از كليه اعضاي انجمن منتقدين و نويسندگان سينمايي دعوت شده است تا در اين انتخابات حضور داشته باشند.

گفتني است ، طبق دستورالعمل اساسنامه انجمن منتقدان سينما، انتخابات براي تعيين هيات مديره جديد انجمن، امروز با حضور هر تعداد از اعضاء برگزار خواهد شد. 

کد مطلب 301559

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