حسین باجیوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: صائب محبی از ذوب آهن اصفهان و میلاد محمدی ومهرداد محمدی از راه آهن تهران با نظر کادر فنی تیم ملی امید به مرحله جدید اردوی تیم امید دعوت شدند.

وی تصریح کرد: تیم ملی فوتبال امید مهیای رقابت های مرحله دوم آسیا می شود که اردوی یک هفته ای تیم ملی امید در قطر برگزار خواهد شد و تیم ملی در این اردو دیدار دوستانه خواهد داشت.

باجیوند خاطرنشان کرد: محبی به همراه تیم ملی امید در رقابت های قهرمانی غرب آسیا حضور یافت و در چند بازی به میدان رفت.

سرپرست هیئت فوتبال استان قزوین یادآورشد: با نظر کادر فنی تیم ملی فوتسال بانوان، مهری غیاثوند و فائزه عزیزی از استان قزوین به اردوی انتخابی دعوت شدند.

باجیوند گفت: در این اردو آمنه محمودی مربی قزوینی هم بر تمرین ملی پوشان بعنوان کادر فنی نظارت دارد.

اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال بانوان از ۱۸ دی ماه به مدت سه روز در تهران برگزار می شود.