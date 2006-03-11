به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از پايگاه خبري سيفي، نيكلاس برنز در سخنراني در اتاق بازرگاني مشترك آمريكا و هند با اذعان بر نيازهاي "شديد" انرژي هندوستان،‌ خواستار چشم‌پوشي اين كشور از خريد گاز ايران شد.

بر اساس اين گزارش، برنز با متهم ساختن ايران به كشوري بي‌ثبات اعلام كرد: ايران نمي‌تواند عرضه كننده بلندمدت و باثبات انرژي براي هندوستان باشد.

برنز با تصريح بر نيازهاي شديد هندوستان به منابع جديد انرژي از اين كشور خواست با كناره‌گيري از خط لوله گاز ايران توجه خود را به منابع ديگر انرژي در آسياي ميانه منعطف سازد.

وي افزود: "هندوستان نيازهاي فزاينده انرژي دارد و حق اين كشور است كه در جستجوي يافتن منابع انرژي براي آينده‌اش باشد، اما ما ايران را شريك طولاني مدت و قابل اتكايي براي تامين انرژي هند نمي‌دانيم".

وي كشورهاي قزاقستان و تركمنستان را به عنوان منابع انرژي پيشنهادي آمريكا به هند اعلام كرد و از اين كشور خواست به جاي خريد گاز از ايران در پي توسعه تكنولوژي انرژي زغال سنگ پاك و انرژي هسته‌اي باشد.