مركز مشاوره دانشگاه ملاير مراجعه دانشجويان به كميته انضباطي را 40 درصد كاهش داده است

دكتر "حميد نوري" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه تازه تأسيس ملاير در حال فراهم كردن امكانات و تجهيز كارگاه ها و آزمايشگاه ها است. حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي اين دانشگاه نيز كه از يك سال گذشته آغاز به كار كرده است، گفتگوهاي متعددي را با وزارت علوم جهت احداث خوابگاه هاي جديد دانشجويي داشته است.

وي اظهار داشت: به دنبال مذاكرات با وزارت علوم، يك خوابگاه 400 نفره تا سال آينده براي دانشجويان دختر اين دانشگاه راه اندازي مي شود. همچنين دانشگاه درنظر دارد خوابگاه ديگري براي دانشجويان پسر ايجاد كند. اين خوابگاه با جابجايي يكي از ساختمان هاي غير مسكوني دانشگاه با ساختماني كه متعلق به سازمان اوقاف است، در سال 86 راه اندازي مي شود.

معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ملاير در خصوص وضعيت مركز مشاوره دانشگاه گفت: مركز مشاوره دانشگاه با 5 نيرو به تازگي راه اندازي شده است. با بررسي هاي صورت گرفته در حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه، با ايجاد اين مركز، آمار مراجعه دانشجويان به كميته انضباطي 40 تا 50 درصد كاهش يافته است.

وي ادامه داد: يكي از نيروهاي مشاوره در كميته انضباطي حاضر است و قبل از تشكيل كميته انضباطي براي دانشجويان به مشاوره مي پردازد.

"نوري" خاطرنشان كرد: دانشجويان اين دانشگاه در حال حاضر از امكانات بهداشتي درماني بيمارستاني در مجاورت دانشگاه استفاده مي كنند اما دانشگاه در تلاش براي تأسيس كلينيك دانشگاه است.

وي اظهار داشت: با توجه به اينكه نزديك 4ماه است كه دانشگاه ملاير به عنوان دانشگاهي مستقل فعاليت مي كند، با امكاناتي محدود در تلاش براي توسعه دانشگاه است. بودجه كنوني و سال آينده دانشگاه تنها نيازهاي روزمره دانشگاه را برآورد مي كند و دانشگاه نمي تواند با بودجه يك ميلياردي خود در سال آينده به رشد و توسعه دست يابد. در صورت فعاليت در اين زمينه با كسري بودجه مواجه مي شود.

به گزارش مهر، دانشگاه ملاير از سال 1375فعاليت خود را با عنوان مركز آموزش عالي آغاز كرد و پس از تبديل به مجتمع آموزش عالي وابسته به دانشگاه بوعلي سينا همدان، در 4 ماه گذشته با عنوان دانشگاه مستقل ملاير فعاليت جدي خود را آغاز كرده است.