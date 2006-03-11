پژوهش نقشي اساسي در روشنگري امت اسلامي دارد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از المدينه پرس، دكتر خالد الشريده استاد جامعه شناسي دانشگاه قصيم عربستان گفت: تحقيق و پژوهش علاوه بر آگاهي و بيداري امت اسلام، زمينه اي مي شود تا مسائل منفي كه از اسلام در كشورهاي غربي وجود دارد برطرف و مسلمانان و جهان اسلام به پيشرفت و ترقي دست يابند.

دكتر خالد افزود: تحقيقات، جوانان را از انحرافات فكري و اجتماعي با توجه به پديده هاي انحرافي كه امروزه رو به ازدياد است، حفظ مي كند. از اين رو همكاري سازمانها و مؤسسات مختلف و مشاركت آنها در بيداري و آگاهي دادن به جوانان از مسائل علمي و ديني روز و تشويق آنها بر اين قضيه بسيار اساسي است.

وي با اشاره به اهميت تحقيقات علمي و ديني گفت: تحقيقات علمي و ديني از اهميت بسيار بالايي برخوردار هستند، زيرا اين تحقيقات و پژوهشها باعث مي شوند جهان اسلام نقصها و اشكالات خود را دريابد و آن را برطرف كند، زيرا تا زماني كه اشكالات خود را نشناسد نمي داند كه چگونه با آن به مبارزه برخيزد و زماني كه نقص خود را يافت و درصدد رفع آن بر آمد، مي تواند به كمال و ترقي دست يابد.

دكتر الشريده با تأكيد بر نيازهاي جهان اسلام تصريح كرد: جهان اسلام نياز به برپايي مراكز ديني واجتماعي دارد تا علاوه بر تحقيق زير سايه آن پيشرفت، ترقي، بيداري و آگاهي جهان اسلام صورت گيرد.

خالد الشريده با اشاره به آموزه هاي اسلام ياد آور شد: بايد به جوانان و زنان و مردان مسلمان آموزه هاي ديني را نشان داد تا آنها به اين نكته برسند كه معنويات بسيار والاتر از امور مادي در زندگي است. از اين رو بايد ارزشهاي اسلام كه بر اساس معنويات پايه گذاري شده است را حفظ و بر اجراي موازين ديني آنها همت گماشت.