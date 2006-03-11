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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۱۹

در پايان رقابتهاي ليگ جودوي باشگاههاي كشور ؛

حامد ملك محمدي بهترين جودو كارليگ برتر شد

حامد ملك محمدي بهترين جودو كارليگ برتر شد

در پايان رقابتهاي ليگ برتر و دسته اول جودوي باشگاههاي كشور كميته برگزاري اين مسابقات بهترينها را معرفي كرد.

به گزارش خبرنگار" مهر" در رقابتهاي ليگ برترحامد ملك محمدي ملي پوش تيم دانشگاه آزاد با بيشترين پيروزي در كمترين زمان با نتيجه ضربه فني به عنوان بهترين جودوكار معرفي شد.

مرآت پولاد اصفهان هم كاپ اخلاق را دريافت كرد. محمد بلوطي از دانشگاه آزاد و قراگوزلو از پاس هم به عنوان  بهترين مربي معرفي شدند.

اما درليگ دسته اول بهمن بصيري از مهرام قزوين عنوان بهترين جودوكار را از آن خود كرد. هيات جودوي ايلام هم جام اخلاق را دريافت كرد و يونس كريمان ازخراسان شمالي و اردشيرموحد دانش ازمهرام قزوين  به عنوان بهترين مربي انتخاب و معرفي  شدند.

كميته داوران هم بهرام كشوريان، ايرج اكبرلو، هيوا شاه محمدي و بابك مهاجر را به عنوان بهترين داوران ليگ معرفي كرد.

کد مطلب 301567

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