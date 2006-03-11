وزير كشور آمريكا استعفا كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شين هوا، نورتون كه مدت پنج سال است در سمت وزارت كشور آمريكا مشغول به كار مي باشد، در نامه ‌اي به "جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا اظهار داشت قصد دارد براي هميشه از كار دولتي كناره گيري كند.

كنگره آمريكا سعي دارد متوجه شود چرا همكاران نورتون صدها قرارداد براي اكتشاف نفتي و گازي در خليج مكزيك امضا كرده اند.

نورتون سومين قرباني پرونده فساد مالي مرتبط با "جك آبرام اف" (Jack Abramoff) دلال يهودي آمريكا است.

آبرامف در اظهارات خود تائيد كرده است كه به نمايندگان و سناتورهاي هر دو حزب قدرتمند آمريكا و حتي گروه تبليغاتي بوش، رشوه پرداخت كرده تا اهدافش را به پيش ببرد. وي يكصد هزار دلار براي پيروزي بوش بر رقيب دمكراتش هزينه كرده است.

آبرامف كه يكي از لابي گرهاي مهم دولت بوش محسوب مي شود به كلاهبرداري، رشوه به مقامات دولتي و فرار از پرداخت ماليات متهم شده و اعتراف كرده است.

مجله تايم در اين باره نوشت: منبع فاش كننده عكس ها، اجازه چاپ آنها را صادر نكرده، زيرا موضوع به رياست جمهوري ارتباط دارد و از حساسيت بالايي برخوردار است.

كاخ سفيد پيشتر اعلام كرده بود كه بوش آبرام اف را نمي شناسد و هرگز خواهان ديدار با وي نبوده، اما آبرام اف به طور اتفاقي در برخي از نشست هاي كاخ سفيد شركت كرده بوده است.

"دانا پرينو" يكي از سخنگويان كاخ سفيد اعلام كرد : آبرام اف در خطاهاي بسيار مهمي مشاركت داشته و به همين دليل رئيس جمهور رابطه اي با وي نداشته است.

وي تاكيد كرد: رئيس جمهور هرگز خواهان ديدار با وي نبوده است. ما قبلا هم اين موضوع را اعلام كرده ايم، اما البته چنانچه در برخي جلسات رياست جمهوري كه افراد زيادي شركت داشته اند و آبرام اف هم بوده است كه جاي تعجب ندارد.

تايم در ادامه نوشت: در يكي از عكس ها، بوش و آبرام اف و يك فرد هندي ديده مي شوتد و به نظر مي رسد آبرام اف در حال معرفي مرد هندي به بوش است. عكس ديگر، بوش را در حال دست دادن با آبرام اف در جلوي پنجره اي با پرده آبي نشان مي دهد. اين عكس داراي امضاي بوش هم مي باشد.