توزيع رايگان يك ميليون و 50 هزار جلد كتاب آمادگي در برابر زلزله

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران اعلام كرد: كار توزيع اين بسته هاي آموزشي بر اساس هماهنگي هاي به عمل آمده توسط ماموران شركت پست و به صورت ارائه مستقيم به درب منازل و واحدهاي مسكوني آغاز شده و در روزهاي آينده ادامه خواهد يافت.

با وجود گذشت زمان كوتاهي از آغاز توزيع اين بسته هاي آموزشي تماس هاي فراواني از سوي شهروندان برقرار گشته كه حاكي از استقبال و رضايت شهروندان تهراني از اين حركت دارد.

رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران در همين خصوص از شهروندان تهراني درخواست نمود تا با مطالعه دقيق كتاب و مشاهده لوح فشرده به خصوص در فرصت تعطيلات نوروزي، با نكات آموزنده آن آشنا و دانش و اطلاعات خود را از پديده طبيعي زلزله و راههاي پيشگيري ، آمادگي و رويارويي با زمين لرزه افزايش دهند.

دكتر مازيار حسيني تاكيد كرد: تجربه حوادث گذشته حاكي از آن است كه يادگيري نكات ساده و با ظاهر پيش پا افتاده توانسته است نجات بخش جان انساني در زمان وقوع زلزله باشد.

وي همچنين با اعلام اجراي اين طرح آموزش عمومي در اين وسعت كه تاكنون سابقه نداشته ، خواستار آن شد كه شهروندان در حفظ و نگهداري كتاب و لوح فشرده توزيع شده دقت نمايند.

در اين مجموعه آموزشي اطلاعات عمومي مفيدي در زمينه حركات زمين، لرزه خيزي ايران و شهر تهران، چگونگي چينش وسايل خانه، مقاوم سازي ساختمان ها و اقدامات ضروري قبل و بعد از زلزله گنجانده شده است كه با به كارگيري آن توسط شهروندان در خانه، محيط كار و شهر ، گامي به سوي تحقق شهري ايمن خواهد بود.

بر اساس برنامه ريزي هاي به عمل آمده و به جهت پوشش كامل مناطق شهر تهران ، مرحله سوم اين طرح در سال 85 و در مناطق 8 تا 22 به اجرا درخواهد آمد.