ليگ دسته اول جودو با قهرماني تيم مهرام به پايان رسيد

به گزارش خبرنگار" مهر" درهفته پاياني مهرام قزوين صدرنشين مسابقات 4-5 پتروشيمي تبريز را شكست داد. با اين پيروزي مهرامي ها با كسب 57 امتياز و تنها با يك باخت با اقتدار تمام عنوان قهرماني را از ان خود كردند.

هيات جودوي خراسان شمالي هم در آخرين هفته مقابل چاپ صلاحي به نتيجه تساوي رضايت داد تا با 47 امتيازعنوان نايب قهرماني را از آن خود كند. دراين بازي مجرد، محمد نيا، ولي زاده و بخشائي براي خراسان شمالي و محمدي ، كاظمي ، بختياري و حسن آبادي براي چاپ صلاحي صاحب پيروزي شدند.

اين تساوي براي چاپ صلاحي گران تمام شد چرا كه باعث شد اين تيم عنوان سومي را به خوزستان واگذار كند. خوزستان در تنها بازي خود هيات جودوي كرمانشاه را 3-6 شكست داد تا با 37 امتياز روي سكوي سوم مسابقات قرار بگيرد و چاپ صلاحي با 35 امتيازهم چهارم شد. درساير بازيهاي هفته پاياني آستان قدس رضوي 3-6 برابر ايلام و برق 9 برصفر مقابل آريا صاحب پيروزي شدند.