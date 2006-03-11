خوزستان فاتح مسابقات پينگ پنگ قهرماني كشور شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين پيكارها كه با حضور150 ورزشكاراز29 استان درسالن آزادي شهرسنندج جريان داشت تيم خوزستان درديدارنهايي با نتيجه 3 بريك ازسد تهران گذشت و به عنوان قهرماني دست يافت، تيم تهران نائب قهرمان شد و تيم هاي كردستان و قزوين مشتركا در جاي سوم جاي گرفتند.

درقسمت انفرادي نيزمحمد بايرامپور از تهران برسكوي نخست قرارگرفت، افشين نوروزي، ازخوزستان دوم شد و شهرام سربخشيان از آذربايجان شرقي و مسعود يعقوبي از فارس مشتركا درجاي سوم قرارگرفتند.

درپايان رقابت هاي دو نفره نيز تيم ميديا لطف الله نسبي (كردستان) و واحد مالميري (تهران) عنوان قهرماني را تصاحب كردند. تيم شهرام سربخشيان ( آذربايجان شرقي) و كاظم مستحقي راد (خراسان رضوي) دوم شد و تيم هاي دو نفره حامد نادري و محمد بوجاريان (توابع تهران ) و مجتبي اميني و وحيد انتظاري (قزوين) مشتركا درجاي سوم قرارگرفتند.