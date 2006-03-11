اختصاص 400 ميليارد ريال براي ايجاد اشتغال مولد و جلوگيري از فرار مغزها

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در ادامه بررسي بخش هاي هزينه اي لايحه بودجه سال 85 كل كشور و بر اساس بند "ط" تبصره 2 حداقل شصت و پنج درصد سهم بخش هاي تعاوني و خصوصي براي اعطاي تسهيلات با اهداف اشتغال زايي با اولويت مناطق توسعه نيافته بر اساس شاخص هايي كه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و تعاون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، بين استان ها توزيع مي شود تا از طريق بانك هاي عامل در اختيار متقاضيان قرار گيرد.

هچنين متقاضيان مذكور در دوران بهره برداري طرح ها نسبت به بكارگيري نيروهاي جديد با اولويت بيكاران ثبت نام شده در مراكز كاريابي و ادارات كل كار امور اجتماعي متعهد مي گردند.

بر اين اساس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ چهارصد ميليارد ريال تسهيلات موضوع اين تبصره را از طريق دفتر همكاري هاي فناوري نهاد رياست جمهوري و وزارت تعاون به منظور ايجاد اشتغال مولد جهت متخصان فارغ التحصيل دانشگاهها و جلوگيري از فرا مغزها با معافيت سهم آورده منظور نمايد. ايثارگران، شامل رزمندگان ، آزادگان ، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولويت هستند.

همچنين 25 درصد از تسهيلات سهم بخش خصوصي و تعاوني براي ايجاد فرصت هاي شغلي محرومان و مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي اختصاص مي يابد.

همچنين دولت مكلف شد از محل تسهيلات تكليفي، اعتبارات وجوه اداره شده و كمك هاي فني و اعتباري منظور شده براي فعاليت هاي اشتغالزايي دستگاههاي اجرايي، استاني و ملي به ميزان حداقل 10 درصد منابع مذكور را در چارچوب برنامه مدون ايجاد اشتغال براي واجدين شرايط معرفي شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران براي تامين اشتغال فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان اختصاص دهد.

همچنين در اجراي ماده 87 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور زمينه سازي براي حضور موثر در بازارهاي جهاني و تبديل جمهوري اسلامي ايران به مركز رفع نيازهاي سلامت و پزشكي منطقه بانك جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ يكصد ميليارد ريال تسهيلات موضوع اين تبصره از سهم بخش تعاوني و خصوصي را با معرفي وزارت بهداشت درمان و آ»وزش پزشكي از طريق بانك هاي عامل در اختيار بخش خصوصي و تعاوني قرار دهد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز موظف است تا دي ماه سال 1385 نسبت به جذب اين اعتبار اقدام نمايد.