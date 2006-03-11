حركت سياوش اكبرپور پسنديده نبود/ از بازيكنان پرسپوليس عذرخواهي مي كنم

علي نظري جويباري در گفت و گو با "مهر" ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: آنچه براي من بسيار تعجب آور است اين است كه چرا پرسپوليسي ها به هتل المپيك محل حضور تيم استقلال آمدند. به هر حال بازيكنان دو تيم داخل زمين مشكلاتي داشتند و احتمال آن مي رفت كه دامنه آن به بيرون از بازي هم كشيده شود.بهتر بود پرسپوليسي ها اصلا به هتل المپيك نمي آمدند.

سرپرست استقلال در ادامه با تاييد درگيري سياوش اكبرپورر با ماماني افزود: اين اتفاق خيلي سريع و آني روي داد و ما بلافاصله وارد ميدان شديم تا از ادامه آن جلوگيري كنيم. البته رسانه ها در اين خصوص بزرگنمايي كردند و درگيري دو بازيكن خيلي زود پايان پذيرفت.

وي افزود: حركت سياوش اكبرپور به هيچ وجه پسنديده نبود و به نظر من نبايد اتفاقات داخل زمين به بيرون كشيده شود. من در همين جا از بازيكنان پرسپوليس عذرخواهي مي كنم.

جويباري در پايان گفت: در بازي با پرسپوليس دو امتياز حساس را از دست داديم و همين امر سبب شد تا تيم پاس صدرنشين رقابت ها شود. ما از عملكرد تيممان در نيمه دوم بازي با پرسپوليس راضي هستيم اما چنانچه بخواهيم قهرمان شويم بايد بازي هاي باقيمانده خود را با پيروزي پشت سر بگذاريم.