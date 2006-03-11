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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۴۷

نقش زن در فرهنگ عاشورا از نگاه هنرمندان تهراني

هنرمندان جوان حوزه هنري استان تهران با حضور در يك كارگاه يك ماهه "نقش زن در فرهنگ عاشورا" و "انقلاب اسلامي" را در قالب هنرهاي تجسمي خلق مي‌كنند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" از كرج، اعضاي اين كارگاه از روز 20 اسفند با گردهمايي در محل حوزه هنري، تجسم خود از موضوعات يادشده را به تصوير درمي آورند. بيش از يكصد هنرمند جوان در شاخه هاي مختلف از قبيل نقاشي، مجسمه سازي، طراحي و ... در اين كارگاه يك ماهه شركت دارند.

آثار خلق شده در اين نمايشگاه اواخر فروردين ماه سال 85 در قالب نمايشگاههاي عمومي در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت و آثار برتر نيز در كتابي نفيس به چاب مي‌رسند.

پيش از اين دوره اي مشابه اين كارگاه يك ماهه با عنوان "رنگ هاي ظهر دهم" در چند شهر استان تهران برپا شده و آثار نفيسي نيز در اين كارگاهها خلق شده است. كارگاه يادشده به همت واحد هنرهاي تجسمي حوزه هنري استان تهران در كرج برگزار مي‌شود.

کد مطلب 301578

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